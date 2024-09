La Festa dello sport e Massa Color vi danno appuntamento al prossimo anno

Massa Marittima: Con più di 350 iscritti, di cui circa 110 bambini under 13, è stata un vero successo anche questa edizione di Massa Color che ha chiuso nel migliore dei modi la Festa dello sport, promossa dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con la proloco, l’Avis e le associazioni sportive del territorio.



La corsa, che si snodava su un percorso di 5 chilometri per le vie cittadine, è stata un tripudio di musica e di colori, con 5 punti colore, ovvero postazioni, dove i membri dello staff si preoccupavano di riempire di polvere colorata tutti i partecipanti.

“Grazie alla bella partecipazione di tante persone– spiega il presidente della pro loco, Iacopo Galdi – siamo riusciti a raccogliere 3800 euro che sono stati devoluti all’associazione “Insieme in Rosa onlus”, che si occupa di progetti per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche. L’obiettivo, nello specifico, è quello di contribuire all’acquisto di sistemi di immobilizzazione per la radioterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. I ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale, a tutti i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, ad Insieme in rosa onlus, e a tutti coloro che hanno lasciato un contributo per questa buona causa.”

Bilancio positivo anche per la Festa dello Sport: "L’evento ha dimostrato ancora una volta la vitalità e l'entusiasmo del nostro tessuto sociale. - sottolinea Sara Maggi, assessora alla sport – Tante le associazioni partecipanti, tanti gli atleti e i cittadini coinvolti. La premiazione a fine serata degli atleti che si sono distinti con i loro risultati nel corso della precedente stagione sportiva è stato un momento di vera festa, simbolo dell’impegno e dell’energia che la nostra comunità mette in ogni iniziativa. È meraviglioso vedere una partecipazione così sentita che rafforza il legame tra sport e solidarietà."