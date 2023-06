La boxe internazionale illumina Grosseto. In piazza Dante: Giustini vs Savic

In piazza Dante: Giustini vs Savic per il titolo Mediterraneo WBC. In caso di pioggia l’evento verrà spostato al palazzetto di via Lago di Varano.



Grosseto: Notte di stelle, notte di pugni, notte di emozioni. Piazza Dante si accende e si illumina per il ritorno della grande boxe internazionale targata Rosanna Conti Cavini, promoter che vanta oltre quarant’anni di successi sportivi. Dopo le operazioni di peso, che si sono svolte presso la Pro Loco di Grosseto, è tutto pronto per lo spettacolo che partirà dalle 19 di venerdì 30 giugno. Il match clou della serata è valevole per il titolo Mediterraneo WBC nella categoria bridgerweight.





Sulla distanza di dieci riprese incroceranno i guantoni il fiorentino Eduardo Giustini (92,7 Kg), pugile appartenente alla scuderia della manager Monia Cavini, e il serbo Milosav Savic (91 Kg). Per la prima volta in Italia si assegna un titolo di questa categoria di peso (tra i 90,718 e i 101,64 chilogrammi) che prende il nome da Bridger Walker, un bambino di sei anni che nel 2020 ha eroicamente salvato la sorellina dall’attacco di un cane. Non sarà però l’unico match a mettere in palio una cintura, perché sul ring salirà anche Michela Braga (56,2 Kg) chiamata alla prima difesa del titolo italiano dei pesi piuma, contro la sfidante Alessia Vitanza (56,2 Kg).

Altri due match professionistici faranno parte del sotto clou dell’evento, entrambi nei pesi welter. Sulla distanza delle sei riprese un altro pugile del team Cavini, ovvero Angelo Rizzo, affronterà Ignazio di Bella, mentre Samuele Greco combatterà contro Fabio Selvaggio in una sfida impostata su quattro round. Ampio spazio verrà riservato anche ai dilettanti, con la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini del presidente Fabrizio Corsini che farà salire sul ring ben sette pugili. Il programma prevede i seguenti incontri: Federico Capuano vs Riccardo Rozi, Stefano Iadimarco vs Domenico Colella, Marwan Dkhil vs Salvatore Bove, Matteo Spaventi vs Dario Canciello, Thomas Ruga vs Domenico Grillo, Lorenzo Duranti vs Giuseppe Grillo, Gregorio Tambelli vs Michele Buono. L’evento sportivo avrà ampia copertura mediatica in quanto verrà trasmesso in diretta sul canale MSChannel di Sky e in streaming su Fighters Life. Al miglior pugile della riunione verrà assegnato il trofeo Umberto Cavini, mentre lo show della serata sarà arricchito dalla presenza delle modelle acconciate e truccate da Stefania Rustici che si esibiranno in una performance di moda e spettacolo con la coreografia di Cecilia Mignarri. In caso di pioggia l’evento verrà spostato al palazzetto di via Lago di Varano.