Feni-Day 2024 - Alla ricerca dei fenicotteri rosa nella Laguna di Orbetello

Manca solamente una settimana alla IX edizione del Feni-Day - Memorial Fausto Corsi, che si svolgerà ad Orbetello nei giorni 7 e 8 Dicembre.

Orbetello: Oltre 3500 fenicotteri sostano già in laguna, impegnati a nutrirsi, ma anche a raccontarsi com’è andata la nidificazione in altre zone umide italiane o straniere, e lo fanno giorno e notte; lo sanno bene gli abitanti di Orbetello, in particolare chi abita a Neghelli, perché le “chiacchere “del popolo rosa echeggiano e si trasmettono con grande velocità fino alla terraferma.

C’è chi viene dall’Andalusia, chi dalla Camargue, chi dalla Turchia o dall’Algeria, ma anche chi viene dalle colonie italiane. In Maremma anche quest’anno, se pur con grande difficoltà e qualche imprevisto, alcuni fenicotteri sono riusciti a riprodursi nella Riserva Naturale Diaccia Botrona.

In questi giorni gli appassionati di birdwatching, spiega Fabio Cianchi, presidente dell’associazione Occhio in Oasi, hanno notato un nutrito gruppo di adulti impegnati a dare sfoggio della loro bellezza con parate propedeutiche alla formazione delle coppie. Tutto questo verrà raccontato dalle guide esperte che accompagneranno i partecipanti durante le escursioni di sabato.

Le due escursioni, quella del mattino alla riserva di Duna Feniglia e quella del pomeriggio lungo il confine della riserva naturale della Laguna di Orbetello, sono adatte ad un pubblico ampio e potranno partecipare anche i bambini; un’occasione per festeggiare in anticipo il Natale in natura con la famiglia al completo e godere di una bellissima giornata in Maremma, in compagnia di tanti altri appassionati. Sarà una giornata di contemplazione di uno dei luoghi più belli della Toscana.

Il giorno successivo sarà invece dedicato esclusivamente al Feni Day - IX Memorial Fausto Corsi, che prevede il monitoraggio dei fenicotteri da parte di appassionati esperti e dotati di attrezzature adeguate anche alla lettura degli anelli colorati, che alcuni fenicotteri portano alle zampe fin da quando sono nati. Potranno comunque partecipare persone adulte per aiutare a raccogliere i dati, scrivendo prontamente ciò che i più esperti comunicheranno in diretta durante le osservazioni con i cannocchiali.

Solamente così si potranno continuare ad accumulare dati fondamentali alla conoscenza e conservazione di questa specie iconica, che fino agli anni ’70 del secolo scorso era molto rara e localizzata.

JC5 di colore giallo è stato il primo anello di fenicottero letto ad Orbetello, nell’Oasi WWF, da Fabio Cianchi il giorno 17.09.1983. JC5 era nato in Camargue nella primavera del 1982 ed era stato inanellato da Alan Johnson, definito da tutti il “Papà dei fenicotteri”, perché è solamente grazie alle sue intuizioni che questa specie ha iniziato a nidificare nuovamente in Europa. JC5 ha continuato a girovagare nel Mediterraneo spostandosi con regolarità tra la Francia, dove nidificava, e l’Italia; l’ultima osservazione delle oltre 100 registrate risale al 25.04.1998 da parte di Giancarlo Battaglia ad Orbetello e da allora non abbiamo più avuto sue notizie, ma non disperiamo, perché la vita dei fenicotteri è molto longeva.

Sono invitati quindi tutti gli appassionati di natura dotati di strumenti ottici, meglio se già esperti nelle letture degli anelli colorati. In tutti i casi saranno fornite le istruzioni per poter svolgere al meglio l’attività di monitoraggio. I partecipanti potranno scegliere una o più zone umide della Toscana, ma è obbligatoria la comunicazione di adesione inviando una e-mail (info@associazioneocchioinoasi.it) per evitare sovrapposizioni o carenze di copertura. I dati saranno raccolti dal coordinatore del Feni-Day, Marco Scutellà, che provvederà ad inoltrare le letture ad ISPRA e a tutte le stazioni di inanellamento coinvolte nel progetto. La storia dei fenicotteri letti verranno inviate in tempi brevi ai partecipanti.

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative

Sabato 7 Dicembre

Ore 10:00 passeggiata nella Riserva Naturale Duna Feniglia

Durata circa 3 ore (possibilità di rimanere sulla spiaggia al termine della visita guidata per consumare il pranzo al sacco). Adatta a tutti

Ore 14:30 – alla ricerca dei fenicotteri rosa lungo le sponde della Riserva Naturale Laguna di Orbetello

Durata circa 3 ore. Adatta a tutti

Domenica 8 dicembre

08:30 Feni-Day; giornata scientifica dedicata al censimento e alla lettura degli anelli colorati dei fenicotteri;

formazione delle squadre e partenza. Adatta ai soli adulti

Durata intera giornata

Per ulteriori info e rimanere sempre aggiornato su “Feni-Day 2024” visita e segui le pagine

Facebook @Associazione Occhio in Oasi e @Maremma Natura

Oppure scrivi a info@associazioneocchioinoasi.it cell. 3208223972

Suggerimenti: si tratta di escursioni semplici, adatte a tutti; si consigliano scarpe comode, abbigliamento adeguato anche in caso di pioggia, binocolo, guida al riconoscimento degli uccelli, repellente per le zanzare se necessario, zainetto e borraccia. Momenti di citizen science; durante la passeggiata sarà possibile diventare un collaboratore scientifico attraverso la piattaforma I-Naturalist ed imparare a caricare le proprie osservazioni sul sito. Scarica l’App gratuita www.inaturalist.org prima di partecipare.

La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.

Ricordiamo infine che nei giorni 7-8 Dicembre è possibile partecipare ad un workshop fotografico organizzato da Natphoto con Andrea Benedetti; per ulteriori informazioni https://www.natphoto.it/feniday24

La lettura degli anelli colorati da parte degli appassionati in realtà non si ferma mai e così nei giorni scorsi, ci racconta Fabio Cianchi, sono stati letti alcuni anelli di fenicottero con storie molto interessanti.

1/ZHJ, nato in Andalusia e inanellato il 07.08.2010, è stato avvistato per la prima volta ad Orbetello il 03.01.2011 proprio da Fausto Corsi, ed è rimasto fedele alla Maremma dove è stato osservato ancora negli anni seguenti, fintanto che l’ 08.04.2024 è stato osservato da Sylvain Houpert al Parco Ornitologico della Camargue; il giorno 06.11.2024 è stato osservato nuovamente ad Orbetello da Fabio Cianchi.

Molto più ricca e complessa la storia di CSVZ, una femmina nata in Camargue e inanellata il 30.07.1997, che il giorno 06.06.1998 ha deciso di raggiungere la Laguna di Korba in Tunisia, ma dal 28.07.1998, quando è stata osservata per la prima volta in Sardegna, non ha più lasciato il nostro Paese, dove si è riprodotta più volte, per poi ritornare in Francia nel 2017. Dal 2018 è tornata nuovamente in Italia ed è stata osservata l’ultima volta ad Orbetello il giorno 06.11.2024 sempre da Fabio Cianchi.

Queste ed altre storie verranno raccontate durante il FENI DAY 2024 – IX Memorial Fausto Corsi