L'MD Grosseto recupera sabato la prima di serie B contro Camaiore

Grosseto: Debutto casalingo sabato pomeriggio alle 17, sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio, per l'MD Circolo Pattinatori Grosseto che si confronta, nel recupero della prima giornata del campionato di serie B, contro la Rotellistica Camaiore. Sia i grossetani di Marco Zanobi ed Emilio Minchella, che i versiliesi sono a zero punti in classifica dopo aver perso il confronto disputato, rispettivamente, contro il Canniccia Forte dei Marmi e la Blue Factor Castiglione. Entrambe le squadre si presentano a questa sfida in Maremma con lo stesso di numero di reti subite, 11. Il quintetto dell'MD recupera in questa occasione sia il portiere Moreno Saletti che Alessandro Bardini, uno dei giovani di maggior talento e di maggiore esperienza nel gruppo capitanato da Riccardo Bruzzi. L'obiettivo è dunque di avere la meglio del Camaiore per iniziare un nuovo percorso che, almeno questo l’obiettivo, potrebbe portare la squadra alla conquista di un posto nei playoff.





Il Circolo Pattinatori si è allenato a dovere in settimana, cercando di studiare quello che non ha funzionato sul campo di Forte dei Marmi, per non ripetere gli errori e festeggiare la prima vittoria nel campionato di serie B. Nella passata stagione gli scontri diretti sono finiti con una vittoria a testa: 8-4 per il Grosseto in Versilia, 11-5 per Camaiore nella tensostruttura del Verde Maremma.





Il roster del Cp Grosseto MD. Portieri Mattia Marinoni, Moreno Saletti, Vittoria Masetti; esterni Tommaso Giusti, Pier Francesco Montomoli, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Tancredi Betti, Riccardo Bruzzi, Samuel Cardi, Leonardo Convertiti Mann, Aleksander Muntean.