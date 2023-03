L'Hobbystore Grosseto perde lo scontro salvezza di A2 contro il Decom Roller Matera

Grosseto: L’Hobbystore Circolo Pattinatori viene risucchiato nelle sabbie mobili della zona retrocessione dopo un’incredibile sconfitta casalinga contro il Decom Roller Matera (9-5) e la contemporanea vittoria del Follonica a Salerno. I ragazzi di Carlo Gucci e Fabio Bellan si ritrovano sul fondo della classifica a causa di una battuta d’arresto per certi versi incredibile. L’Hobbystore, dopo essersi ritrovati sotto nel punteggio al 3’, hanno recuperato per due volte con i centri di Saitta e Battaglia, prima di una doppietta di Piozzini (che ha chiuso con un bottino di cinque reti) che ha fissato il finale di primo tempo sul 4-2 per gli ospiti. Il Circolo Pattinatori non s’è perso d’animo e ha addirittura ribaltato la situazione, portandosi sul 5-4 dopo sette minuti della ripresa, grazie ad un recupero davvero spettacolare, maturato con le reti di Salvadori, Saitta e Nerozzi.



Tra il 14’ e il 16 il Roller Matera è riuscito a firmare il controsorpasso e nell’ultimo minuto è riuscito a prendere il largo. Per cercare di recuperare la rete di svantaggio, il coach Gucci ha tolto il portiere e ha schierato cinque giocatori di movimento. Sono stati bravi Piozzini e Antezza ad approfittarne e segnare per tre volte a porta sguarnita. Un ko che lascia tanto amaro in bocca a Salvadori e compagni che hanno provato con tutte le loro forze a centrare un successo che avrebbe fatto fare un bel salto in classifica e che invece li riporta in fondo. «Un peccato aver perso – mastica amaro il portiere Tommaso Bruni al termine della gara - era fondamentale vincere contro una diretta concorrente per la salvezza. Dobbiamo andare avanti, avere più testa per le prossime partite. Eravamo stati bravi a ribaltare, ma non siamo stati in grado di gestire la partita in generale. Il dover vincere può dare una maggior adrenalina, ma può essere limitante».

Hobbystore Grosseto-Roller Matera 5-9

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Battaglia, Bianchi. All. Fabio Bellan.

DECOM MATERA: El Haouzi, Lanza; Spurio, Piozzini, Rondinone, Lapolla, Giovanni Antezza, Bigatti, Ferrara, Gadaleta. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Mario Trevisani di Viareggio.

RETI: nel p.t. 2’40 Gadaleta, 16’52 Saitta, 19’19 Piozzini, 23’11 Battaglia, 23’39 Piozzini, 24’53 Piozzini; nel s.t. 1’05 Salvadori, 6’16 Saitta (rig.), 7’09 Nerozzi, 13’23 Piozzini, 15’25 Gadaleta, 24’18 Piozzini, 24’39 Antezza, 25’ Antezza.

NOTE: espulso definitivamente il coach Antezza al 25’ s.t.; espulsione temporanea (2’) Battaglia.