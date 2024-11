ITS Turismo e Beni culturali: inaugurato il nuovo corso biennale a Follonica

Follonica: È partito ieri, giovedì 14 novembre, il corso ITS di specializzazione biennale gratuito pensato per formare diplomati e laureati che desiderino impiegarsi nel settore Turismo e Beni culturali.

Nell'aula studio "Simone Turini" della Fonderia 1 di Follonica ha avuto, dunque, luogo la prima lezione del corso, inaugurato dalle autorità locali: sono intervenuti Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, Stefania Turini, assessora comunale all'istruzione, alle politiche culturali, educative e giovanili, e Marco Gonzi, direttore dei corsi Toscana Meridionale ITS TAB.

Grazie a questo corso, i 24 partecipanti possono contribuire a rispondere alla crescente domanda di lavoro proveniente dalla filiera del turismo e dei beni culturali, molto forte sul territorio. Nello specifico, il corso dà l'opportunità di ottenere competenze e conoscenze legate al mondo del turismo, in particolare sulla gestione dell'hospitality in strutture di prestigio. Sono previste 2000 ore di formazione: 1100 di aula e laboratorio con docenti esperti e 900 di stage in azienda.





Ecco gli ambiti di studio: Wellness Management; Promozione e gestione del turismo e degli eventi culturali; Promozione e marketing; Inglese per la gestione dell'accoglienza; 120, infine, le ore di project work. Al termine del percorso si otterrà il Diploma di V livello EQF e la possibilità di attivare contratti di apprendistato in aziende del territorio.

"Esprimiamo vivo apprezzamento per il progetto, avviato con la precedente amministrazione e che è condiviso assolutamente con l’attuale nell’ottica di nuova offerta formativa - afferma l'assessora Stefania Turini -. In un momento complesso si danno risposte concrete alla domanda occupazionale di settori in crescita che rendono sempre più attrattivo il nostro territorio".

"Desidero sottolineare - aggiunge il sindaco Matteo Buoncristiani - l'importanza che Follonica sia stata individuata per la prima volta come sede del corso, certo che gli obiettivi saranno raggiunti. Ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per l'avvio del percorso di studi, confermo che siamo aperti alla prosecuzione del progetto anche nei prossimi anni".