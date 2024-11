Talenti in azione: "Navigare nel turismo". Un nuovo corso gratuito a Monte Argentario

Scadenza delle domande 9 dicembre. Open day Mercoledì 27 novembre dalle ore 9 alle 13 a Porto Ercole

Monte Argentario: È in partenza a Porto Ercole Talenti in azione: Navigare nel turismo, un percorso formativo gratuito, finanziato totalmente dalla Regione Toscana. Una grande opportunità, ideata e promossa dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto, per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro con una formazione specializzata.

“Il corso nasce — commenta Cristina Frascati direttrice di Formimpresa — da un’attenta analisi dei bisogni formativi espressi dal territorio che intercetta una domanda crescente di figure professionali capaci di accogliere i turisti in arrivo, inclusi i crocieristi, e dalla volontà di supportare il Comune di Monte Argentario nell'ampliamento della stagione turistica, sfruttando questo tipo di turismo.”

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Arturo Cerulli – sostiene e promuove con convinzione iniziative come Talenti in azione, perché i nostri giovani potranno frequentare gratuitamente un percorso di alta formazione che si svolge in loco. È un’opportunità unica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre crediamo che possa essere un volano di sviluppo anche per il turismo, soprattutto delle navi da crociera.”

Mercoledì 27 novembre dalle ore 9 alle 13 è in programma l’open day nei locali della DNA Academy, partner dell’iniziativa, in via Italia b. 1 a Porto Ercole. Durante la giornata di presentazione sarà possibile scoprire i moduli e la struttura didattica, lo staff organizzativo, i docenti e le aziende partner del progetto.

La formazione è rivolta a giovani dai 18 ai 34 anni inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Toscana, in possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di Istruzione Secondaria Superiore o diploma professionale di tecnico ( D.lgs 226/2005) o ammissione al quinto anno dei percorsi liceali ( D.lgs 226/2005) o certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (Regolamento di cui al Decreto n.139/2007). I posti sono limitati a 12 allievi per percorso.

L’attività è così strutturata:

75 ore (di cui 45 ore pratiche) di Sviluppa i tuoi Talenti caratterizzato dalla realizzazione di attività formative in aula con metodologie proattive. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

45 ore di Esercita i tuoi Talenti caratterizzato dalla realizzazione di attività formative finalizzate in particolare a potenziare e valorizzare le competenze e conoscenze apprese durante le attività formative. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

30 ore accompagna i tuoi Talenti incontri di orientamento e life coaching a carattere individuale per i destinatari delle attività formative sopra dettagliate. Rivolto a massimo 12 partecipanti.

Il corso gratuito è progettato dall’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto insieme Comune di Monte Argentario, MCL - Movimento Cristiano Lavoratori Circolo città di Grosseto, DNA - Academy Fondazione Polo Universitario Grossetano e Mare Tuscany di Marcello Di Lorenzo.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del Programma regionale FSE+ periodo 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it). Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per ulteriori informazioni e per formalizzare le iscrizioni: 0564 419640 – formimpresa@artigianigr.it www.artigianigr.it - www.formimpresa.net