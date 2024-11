“Donne, impresa, finanza”: alla Cna si parla di educazione finanziaria

Grosseto: Gestire al meglio il proprio denaro è molto importante per raggiungere i propri obiettivi. L’educazione finanziaria, infatti, è fondamentale per fare scelte consapevoli e utili per il proprio futuro e, per questo, Cna Grosseto e il Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto hanno organizzato workshop ammesso e inserito nell’edizione 2024 del "Mese dell'educazione finanziaria" nell'ambito del programma Edufin.

Lunedì 18 novembre, dalle 15 alle 18, nella sala “Maurizio Masini” di Cna Grosseto, in via Birmania 96 è in programma l’incontro gratuito dal titolo “Donne, impresa, finanza: alcuni accorgimenti utili”. Un’occasione per parlare, con i contributi di esperti del settore, della gestione delle proprie finanze.

“La gestione del proprio patrimonio – dice Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto – è molto importante perché permette di sostenere le scelte future, garantendo una libertà di azione e la possibilità di fare scelte autonome. Per questo, nell’ambito delle iniziative che stiamo portando avanti come raggruppamento di interesse, abbiamo deciso di trattare anche questo tema”.

Daranno il proprio contributo nel corso dell’evento Maria Gabriella Marchetti, componente dell’Osservatorio Nazionale Politiche di genere per il MUR, Tommaso Sacchi, CIB project manager Mediobanca Spa, Giulia Zanchini, Otc derivatives trader BPER Banca Spa.

Ecco, nel dettaglio, il programma del workshop: alle 15, presentazione del seminario a cura di Paola Checcacci e Claudia Musolesi, esperta di culture e identità di genere e dei temi che saranno trattati a cura di Marchetti, Sacci e Zanchini. A seguire intervento di Maria Gabriella Marchetti su “L’educazione finanziaria come forma di libertà e di indipendenza femminile”. Dopo questa parte introduttiva sarà sottoposto alle e ai partecipanti un questionario sul tema “Il sistema finanziario oggi: struttura e principali player: quanto ne sappiamo?”; seguirà un’analisi delle risposte date condotta da Tommaso Sacchi e la somministrazione di un nuovo breve questionario che sarà, anch’esso, commentato insieme con l’aiuto di Giulia Zanchini, sul tema “Quali strumenti a disposizione delle cittadine e cittadini: quali sono e come funzionano?”. Una riflessione comune concluderà questa parte per lasciare spazio poi alla conclusione dei lavori da parte di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto.

Per informazioni è possibile inviare un’email a: e.dolci@cna-gr.it