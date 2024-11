Il Circolo Pattinatori cerca il riscatto sulla pista di Sarzana

Grosseto: Archiviata la prima sconfitta stagionale contro il Cgc Viareggio, il Circolo Pattinatori Grosseto torna in campo sabato sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) nella pista del vecchio mercato di Sarzana, intitolata di recente a Giorgio Tori, gloria dell’hockey ligure, con l’obiettivo di tornare a muovere immediatamente la classifica.

I ragazzi di Massimo Mariotti, che con il k.o. per 6-3 contro i versiliesi, sono scesi all’ottavo posto, in classifica, si troveranno di fronte a un avversario che non ha fatto registrare una bella partenza, con quattro punti messi insieme, ma che è alla ricerca della giusta identità per riportarsi nelle posizioni più consone al valore della squadra. Mercoledì sera i rossoneri hanno perso a testa alta a Trissino.

«Dopo questa battuta, che poteva essere in preventivo, ma che non rovina affatto la nostra partenza con cinque risultati positivi e la vittoria contro il Follonica – dice il presidente del Cp Stefano Osti - abbiamo la possibilità di riscatto affrontando nei prossimi due turni Sarzana e Sandrigo, due formazioni contro le quali possiamo dire tranquillamente la nostra, per rimanere lontani dalla zona playout e restare attaccati a quella che vale i playoff».

«Contro il Sarzana non sarà assolutamente facile – aggiunge Osti - perché sfruttando la loro pista dalle dimensioni ridotte, i liguri in casa sono veramente difficili da poter battere. Ci proveremo. Anche se dobbiamo essere consapevoli che la nostra sarà una stagione difficile, ripeto, con l’obiettivo di salvarsi anticipatamente, senza senza dover disputare i playout».

Come ha visto la squadra? «Un po’ stanca, d’altra parte ha disputato quattro partite nel giro di 10 giorni e quando le cose non funzionano come si vorrebbe, come nel caso del Viareggio, le fatiche si amplificano. Abbiamo avuto due giorni di riposo e speriamo siano stati sufficienti per poter presentare la squadra nel migliore dei modi in questa gara importante di Sarzana».





Massimo Mariotti negli allenamenti effettuati prima della gara di sabato sera ha cercato di correggere gli errori evidenziati contro i versiliesi: la squadra è partita forte, ha dominato praticamente il primo tempo ma si è fatta trovare scoperta nei rapidi contropiede degli avversari. Il gioco c’è stato, ma non c’è stata la precisione necessaria per superare un portiere di qualità come Gomez. Il Cp vorrà dunque ripartire dal buon primo tempo, dal finale che ha permesso di avvicinarsi, ma anche dalla prima doppietta in serie A1 di Alberto Cabiddu.

Grosseto e Sarzana si sono sfidati dodici volte in serie A1: sei le vittorie dei maremmani, cinque quelle dei liguri, un solo match è finito in parità.

(foto Manuel Urracci/Fisr)