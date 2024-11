Vivere insieme la terza età uscendo dalla solitudine. Una serie di iniziative dell’associazione ANAP

Grosseto: L’importanza di vivere assieme in un mondo che tende sempre più a isolare, di fare gruppo, di trovare amicizia e combattere la solitudine, soprattutto quando si raggiunge la terza età.

Sono questi alcuni fra gli obbiettivi principali che si è posta l’ANAP (Associazione Nazionali Artigiani Pensionati) della Confartigianato che a Grosseto conta su un gruppo molto attivo che richiama l’attenzione di molti pensionati ex artigiani, ma non solo, che si ritrovano per dar vita a una serie nutrita di iniziative tese a “fare gruppo”, a rompere quell’isolamento che purtroppo molto spesso accompagna l’uscita dal mondo del lavoro.

La sede provinciale, per chi è interessato a partecipare alla vita dell’associazione, è in starda Corsi 13 (ex piazza della Palma), a Grosseto.

“Negli ultimi tempi, - afferma Susanna Bucci, vice presidente di ANAP Grosseto - mi sono accorta che i nostri associati, artigiani in pensione, tendono sempre di più a isolarsi. Il covid non ha aiutato le persone, che da attive, nelle loro aziende, ora tendone a restare sole, con conseguenze sulla qualità della vita. Per questo – nota Susanna Bucci - a Grosseto, con il nostro presidente Roberto Malfetti, abbiamo organizzato un gruppo ANAP molto attivo che tende a creare una comunità, ad aiutare gli altri, a rompere l’isolamento, a vivere e a operare”.

In che modo?

“Le iniziative che abbiamo preso e che abbiamo in programma – continua il presidente Roberto Malfetti – sono davvero tante. Mi limito a citare gli incontri con il dottor Umberto Carini che ci ha insegnato e ci insegna a ‘conoscere Grosseto’ parlando di personaggi, storia, curiosità, addirittura di proverbi. O quelli con l’architetto Pietro Pettini che ha svolto un ciclo di conferenze per illustrare l’evoluzione della città da un punto di vista urbanistico e storico. Ma anche incontri per parlare della salute o con la Polizia Postale per parlare delle truffe più comuni verso gli anziani…”

L’attività dell’ANAP grossetano non si rivolge solo alla cultura, ma da spazio anche ai momenti di incontro conviviale o per giocare a burraco, organizzando tornei che sono sempre affollati.

“Una delle attività che vogliamo mettere in evidenza – fa notare Susanna Bucci - è il progetto ‘Donne per le Donne’, ogni sabato dalle 15 alle 18, ci incontriamo nella sede di piazza della Palma per lavorare a maglia, avendo sempre come priorità lo stare in compagnia e aiutarsi a vicenda.

È un progetto al quale aderiscono donne di tutte le età, e a questo proposito abbiamo unito il laboratorio di maglia, al progetto sociale, anche per essere di aiuto a donne che hanno subito maltrattamenti. Il ricavato dei lavori eseguiti, sarà devoluto interamente per questo scopo, così come ogni introito delle nostre attività viene devoluto in beneficenza”.

Il presidente Roberto Malfetti e la vice presidente Susanna Bucci contano, nella attività dell’ANAP, su un consiglio del quale fanno parte Renato Amorosi, Alberto Salvini, Ernani Andreini, Luca Tirabassi, Enrico Trebbi, Mirella Montecchi, Alberto Marchi, Gianfranco Conti, Marcello Cherubini, Ferdinando Rabazzi e Vasco Nerozzi.