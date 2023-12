"In cucina con Giulia": zucca sott'olio

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Preparare la zucca sott’olio è un’ottima maniera per conservarla a lungo e gustarsela anche “fuori stagione”.

Come tutte le conserve la parte più noiosa della ricetta è la sterilizzazione di barattoli e tappi per una conservazione in sicurezza: il tutto deve essere messo in una pentola con acqua fredda, va fatto bollire per circa mezz’ora e poi lasciar raffreddare sempre immerso in acqua.

Ecco la mia zucca sott’olio.

Ingredienti:

Zucca

Olio e.v.o.

Acqua

Aceto di vino bianco

Peperoncino

Aglio

Salvia

Rosmarino

Per prima cosa ho pulito la zucca togliendo la buccia e i semi e i filamenti interni, poi l’ho tagliata a cubetti.

In una pentola dai bordi alti ho messo a bollire acqua e aceto in pari quantità, poi ho aggiunto aglio, salvia, peperoncino e rosmarino.

Ho scottato la zucca per alcuni istanti, l’ho scolata e messa ad asciugare su un canovaccio pulito.

Una volta raffreddata l’ho messa nei barattoli e ho riempito con l’olio.

Ho messo i barattoli in una pentola con acqua fredda coprendoli fino a circa 3 cm sopra il tappo.

Ho fatto bollire per circa 30 minuti e ho lasciato raffreddare i barattoli immersi nell’acqua.

Una volta raffreddati i barattoli, la zucca sott’olio è pronta!