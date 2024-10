"In cucina con Giulia": zucca e patate al forno

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Zucca e patate al forno, un contorno autunnale sempre gradevole. Il condimento è quello tipico delle pietanze cotte al forno, ossia salvia e rosmarino.

Ottimo anche il profumo che si diffonde in casa.

Ecco zucca e patate al forno.

Ingredienti:



zucca

Patate

olio e.v.o.

salvia

rosmarino

sale e pepe

Aglio (facoltativo)

Per prima cosa ho sbucciato le patate, le ho lavate sotto l’acqua fredde corrente , le ho tagliate a cubetti e le ho messe ad asciugare su un canovaccio.

Ho pulito la zucca eliminando buccia, semi e filamenti interni e ho tagliata anche questa a cubetti, poi l’ho sciacquata e asciugata bene con un canovaccio.

In una teglia ho messo abbondante olio, il rosmarino e la salvia (mettete adesso anche l’aglio se avete deciso di utilizzarlo).

Ho messo la teglia con le erbe per qualche minuto in forno preriscaldato a 180°, poi ho aggiunto la zucca e le patate.

Ho salato e pepato.

Adesso non rimane altro che far cuocere zucca e patate per circa 35 minuti girandole ogni tanto per far fare la crosticina su tutti i lati.