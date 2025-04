Attualità Nuovo look per l’ingresso a Casalecci 5 aprile 2025

L’ingresso di Casalecci si presenta con un nuovo aspetto grazie a un intervento di riqualificazione che ha riguardato le aiuole spartitraffico all’entrata e all’uscita dell’abitato. Grosseto: Un’operazione volta a migliorare il decoro urbano e a rendere più ordinata e accogliente l’area. Le aiuole sono state arricchite con piante sempreverdi a basso impatto idrico e di facile manutenzione, scelte per garantire un effetto decorativo duraturo e sostenibile. Come già fatto per Marina di Grosseto e Principina a Mare, è stata inoltre installata la denominazione “Casalecci” in grande evidenza, dotata di illuminazione per assicurarne la visibilità anche nelle ore serali, contribuendo a valorizzare e rendere più riconoscibile la zona. “Anche i piccoli interventi fanno la differenza – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. La cura del territorio passa anche da opere di riqualificazione come questa, che migliorano l’ingresso e l’uscita della zona, restituendo ordine e decoro all’area”.

