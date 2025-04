Mozart e Haydn nel concerto dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Sabato 5 aprile l'ensemble sarà diretto da Raffaele Livio Ponti con Estelle Chen violino solista

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto sabato 5 aprile alle ore 18.30 nella Sala d'onore del Palazzo della Guardia di finanza, in piazza del Popolo a Grosseto. L'ensemble sarà diretta per l'occasione da Raffaele Livio Ponti, con la partecipazione della giovane violinista Estelle Chen come solista. Il programma prevede l'esecuzione del “Concerto per violino n. 5 in La maggiore K. 219 “Turco” di Mozart e della “Sinfonia n. 45 in fa diesis minore “degli addii” di Haydn.

I biglietti sono in prevendita su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/da-haydn-a-mozart/263708 e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche prima del concerto.

Raffaele Livio Ponti, direttore d’orchestra italo-americano tra i più acclamati della sua generazione, nella sua carriera ha diretto importanti orchestre in Italia e nel mondo, tra cui la Filarmonica Nazionale di Lviv, la Sinfonica di Sofia e, negli Stati Uniti, la Buffalo Philharmonic, la Rochester Philharmonic, la Austin Symphony, la Elgin Symphony e molte altre. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il Mario Gusella International Conductors Competition di Pescara e il Bernard Adelstein Prize del Cleveland Institute of Music, Ponti è richiesto come docente di seminari in Italia, Canada e Stati Uniti. Ha collaborato con compositori di rilievo come Kenneth Fuchs e Jennifer Higdon, e con artisti di fama mondiale quali Ann-Marie McDermott, William Wolfram e Philippe Quint. Prima di dedicarsi completamente alla direzione, è stato trombettista con la Cleveland Orchestra e al Casals Music Festival, affinando la sua tecnica sotto la guida di maestri come Lorin Maazel e Sir Colin Davis.

Estelle Chen (Taiwan, 2004), si è diplomata in violino alla Taipei Kuei Shan con il massimo dei voti e continua i suoi studi di perfezionamento al Conservatorio di musica di Ginevra. Nonostante la giovane età, ha già conquistato molti onori accademici, fra cui il primo posto al Violin Excellence Music Open Competition di Taiwan (2019) e il primo premio assoluto al Làszlò Spezzaferri International Music Prize (2024). Violinista virtuosa e talentuosa, ha intrapreso la sua carriera solistica presentando un repertorio che comprende le Variazioni su un tema di Corelli di Kreisler, e il Concerto per violino di Ciaikovskij. Oltre che violinista è fisarmonicista e compositrice, e ha esperienza come assistente didattico.

