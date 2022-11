Rubriche "In cucina con Giulia": tagliatelle al vino rosso 22 novembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Tagliatelle al vino rosso, pasta fresca senza uova aromatizzata con del vino rosso condita con olio e.v.o., misto aromatico di erbe e peperoncino secchi e una grattugiata di ricotta affumicata. Il sapore del vino si accosta bene con l’affumicato della ricotta. Ecco le mie tagliatelle al vino rosso. Ingredienti (per 4 persone):

Per l’impasto: 350 gr di farina di grano duro

175 ml di vino rosso

Un pizzico di sale Per il condimento: Olio e.v.o.

Mix aromatico di erbe e peperoncino (o anche solo aglio e peperoncino)

Ricotta affumicata Ho preparato la pasta mettendo in una terrina la farina e il sale, poi, piano piano e mescolando con una forchetta ho unito il vino rosso. Ho impastato con le mani per 10/15 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo, liscio e malleabile. Ho infarinato il piano di lavoro e il mattarello e ho steso la pasta al vino ad uno spessore di circa 2/3 mm. Ho arrotolato la pasta dall’esterno verso l’interno da entrambi i lati fino a che i due “rotolini” non si “incontrano”. Ho tagliato i “rotolini” orizzontalmente con uno spessore di qualche millimetro. Ho passato un coltello nel punto di congiunzione dei due “rotolini” è ho tirato su... ed ecco le tagliatelle pronte. Ho infarinato un vassoio di carta e vi ho appoggiato le tagliatelle al vino. Ho preparato il condimento facendo scaldare l’olio con il misto aromatico. Ho cotto le tagliatelle al vino rosso in abbondante acqua salata per 5/6 minuti circa, comunque assaggiate le prima di toglierle perché il tempo di cottura può cambiare se cambia lo spessore della pasta! Ho scolato le tagliatelle e le ho rovesciate direttamente nella padella con il condimento piccante. Ho saltato per qualche istante la pasta e ho tolto dal fuoco. Ho distribuito la pasta nei piatti e ho terminato con un’abbondante grattugiata di ricotta affumicata.

