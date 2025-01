Visita del Direttore Marittimo della Toscana presso l’Ufficio Circondariale Marittimo P.S. Stefano

Visita del Direttore Marittimo della Toscana presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Argentario: Questa mattina il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giovanni Canu, ha effettuato la sua prima visita ufficiale, dopo il recente insediamento alla guida della Direzione Marittima della Toscana, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Accolto dal Titolare, Tenente di Vascello Francesco Balsamo, l’Ammiraglio Canu ha dapprima incontrato i titolari degli Uffici marittimi dipendenti, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Marina di Grosseto, Porto Ercole, Orbetello e Talamone con cui ha parlato delle peculiarità del territorio in cui operano facendo anche un punto di situazione sulle principali attività operative e amministrative nell’ambito della realtà marittima locale. Inoltre, il Direttore Marittimo ha voluto sottolineare il valore cruciale della collaborazione tra Istituzioni locali, operatori del settore marittimo e Guardia Costiera specificando come tale sinergia sia fondamentale per garantire standard elevati di efficienza e sicurezza, rispondendo al meglio alle esigenze di un territorio strategico dal punto di vista economico e ambientale.

Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio, avendo particolarmente apprezzato la passione manifestata per il lavoro svolto a beneficio della collettività e dell’utenza marittima, ha tenuto a ringraziare il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano per il costante impegno profuso, riportando parole di motivata stima nella rituale dedica sul Diario Storico dell’ufficio.