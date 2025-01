Hockey: Serie B, la Blue Factor vince a Camaiore

Nella seconda giornata del campionato il quintetto di Paghi ha sempre condotto la partita: 5 gol per il 16enne Cornacchini. Vittoria anche per l’under15 a Grosseto: 6-0

Castiglione della Pescaia: Secondo successo per la formazione della Blue Factor in serie B: a Camaiore i biancocelesti vincono per 11-6. Partita con il Castiglione sempre a comandare il gioco, 5-0 a metà del primo tempo. Il Camaiore però ad inizio ripresa accorcia fino all’8-6, prima che la Blue Factor torni a segnare e chiudere sul definitivo 11-6. 5 gol per il giovane 16enne Francesco Cornacchini, in rete anche su punizione di prima. Tripletta per Nerozzi, e reti di Santoni e Nobili. Castiglione e Forte dei Marmi in testa alla classifica.

Vittoria anche per la formazione under15: nella seconda giornata di ritorno la Blue Factor supera nel derby, in trasferta, il Cp Grosseto per 6-0. Tre go, nel primo tempo di Sforzi e la doppietta di Diego Bracali, poi altre tre reti nella ripresa firmate da Giabbani e ancora una doppietta di Bracali. Castiglione in testa alla classifica solitario con 21 punti.