Il mercato settimanale torna dal 15 gennaio, ogni mercoledì, nel centro storico di Tarquinia

Tarquinia: A partire dal 15 gennaio, ogni mercoledì, il tradizionale mercato settimanale di Tarquinia torna nel centro storico, tra piazza Giacomo Matteotti, piazza Nazionale e via Felice Cavallotti. L’Amministrazione comunale ha preso la decisione in seguito alle richieste avanzate dagli operatori, che hanno evidenziato l’insoddisfazione per i risultati ottenuti in via Palmiro Togliatti e via Ugo La Malfa negli ultimi anni.

"Durante gli incontri con i commercianti, era emersa la volontà di ricollocare il mercato all’interno della cinta muraria – afferma il sindaco Francesco Sposetti -. Crediamo quindi che sia la scelta migliore e il 15 gennaio sarà una giornata importante per la città. Il nostro mercato, che da sempre è un punto di riferimento per la comunità, ritorna nel centro storico, come simbolo di un impegno concreto per rivitalizzare il cuore Tarquinia". "Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio che mira a sostenere e promuovere il commercio locale – afferma l’assessore al commercio Andrea Andreani -. Il mercato, con la sua offerta variegata e la sua tradizione, rappresenta una risorsa per la nostra comunità.

La nuova disposizione, che riporta le attività di fronte al palazzo comunale, punta a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e a dare respiro al tessuto economico del centro storico”. Tutti i mercoledì, inclusi quelli festivi, saranno in vigore delle modifiche alla circolazione, dalle 6 alle 14: le principali sono il transito e la sosta vietati in piazza Giacomo Matteotti, piazza Nazionale e via Felice Cavallotti; e le restrizioni al transito in via delle Torri, nel tratto tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele, e su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra via della Caserma e via Giuseppe Garibaldi.