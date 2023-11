"In cucina con Giulia": risotto alle castagne

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Le castagne sono utilizzate in moltissimi piatti sia dolci che salati e io ho voluto provarle in un primo piatto, un risotto alle castagne.

Anche se io sono di parte (le castagne mi piacciono in tutti i modi!) devo dire che le castagne con il risotto si abbinano davvero bene, il sapore è particolare ma molto gradevole.

Ecco il mio risotto alle castagne.

Ingredienti (per 4 persone):

320 gr di riso

10/15 castagne

birra (un bicchiere per sfumare)

olio e.v.o.

due noci di burro

dado vegetale

pepe nero

Per prima cosa ho messo a bollire le castagne in acqua per circa 10 minuti, poi le ho sbucciate e fatte a pezzetti grossolani.

In una casseruola ho tostato il riso con l’olio d’oliva e una noce di burro, poi ho sfumato con la birra.

Ho aggiunto una macinata di pepe nero e ho fatto cuocere il riso aggiungendo via via il brodo preparato con il dado vegetale.

A circa metà cottura ho aggiunto le castagne.

Ho terminato la cottura del risotto, ho tolto dal fuoco e mantecato con del burro.

A questo punto il risotto alle castagne è pronto per essere servito.

Per un gusto più deciso si possono aggiungere dei semi di finocchio durante la lessatura delle castagne, come si fa per le castagne ballotte.