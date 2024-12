Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": ragù di ricotta 21 dicembre 2024

21 dicembre 2024 136

136 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Che bella scoperta il ragù di ricotta! Perfetto per chi, come me, segue una dieta vegetariana. Viene preparato con lo stesso identico procedimento del ragù di carne e si ottiene un sugo strepitoso. Ognuno può seguire la ricetta di famiglia ed avere un sugo di sapore similissimo a quello classico di carne. Io l’ho assaggiato a casa di mia cugina e ne sono rimasta entusiasta. Ecco il mio ragù di ricotta. Ingredienti: 500 gr di ricotta mista

200 gr di passata di pomodoro

Misto per soffritto (cipolla, carote, sedano e prezzemolo)

Olio e.v.o.

Vino per sfumare (preferibilmente rosso)

Sale

Pepe

Noce moscata In un tegame dai bordi alti ho rosolato bene in olio extra vergine di oliva un trito di cipolla, carota, sedano e prezzemolo. Ho unito la ricotta e ho fatto rosolare bene, girando con un cucchiaio di legno, finché la parte liquida della ricotta non è del tutto evaporata (la ricotta rimarrà a “palline” proprio come la carne macinata). Ho sfumato con del vino rosso. A questo punto ho aggiunto la salsa di pomodoro, il sale, una spolverizzata di pepe e di noce moscata . Proprio come il ragù classico , anche quello di ricotta deve cuocere a lungo (più cuoce e più sarà buono) a fiamma moderata aggiungendo via via dell’acqua. Utilizzatelo per condire pasta comune, pasta all’uovo, tortelli, ravioli, lasagne. Si fa davvero fatica a sentire la differenza tra questo ragù di ricotta e quello classico di carne!

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": ragù di ricotta "In cucina con Giulia": ragù di ricotta 2024-12-21T16:00:00+01:00 340 it Una bella scoperta il ragù di ricotta! Perfetto per chi segue una dieta vegetariana, ottimo per una ricetta alternativa in questo periodo di feste PT2M /media/images/ragu-ricotta-big-960x720.jpg /media/images/thumbs/x600-ragu-ricotta-big-960x720.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 21 Dec 2024 16:00:00 GMT