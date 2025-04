Toscana: Il futuro dei dati della salute, una giornata di studi martedì 8 aprile a Firenze

Firenze: Gli stati generali della sanità digitale in Toscana nel quadro nazionale ed europeo. Una giornata organizzata da Regione Toscana in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e e il Ministero della Salute, finanziata dai Fondi Europei, per fare il punto sulle principali tematiche che riguardano i processi di digitalizzazione in sanità, a cominciare dal fascicolo sanitario elettronico 2.0.

In apertura alle ore 10 sono previsti i saluti del presidente Eugenio Giani e dell'assessore Simone Bezzini.

Poi la parola a numerosi esperti dal panorama nazionale ed europeo. Nel pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda tecnica alla quale interverranno anche i rappresentanti delle professioni sanitarie.

Link al programma: https://www.regione.toscana.it/-/il-futuro-dei-dati-della-salute