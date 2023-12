Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": preparato per biscotti in barattolo 16 dicembre 2023

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ogni anno a Natale si ripropone il problema di cosa regalare, quest’anno ho deciso di proporre questo regali: un preparato per biscotti in barattolo! Ho scelto dei biscotti al cacao con gocce di cioccolato. Ho visto su internet questi barattoli con preparati vari, per torte, per biscotti, per minestre e li ho trovati meravigliosi così ho pensato di provare. Sono molto contenta del risultato, mi sembrano davvero carini nella loro semplicità. Ingredienti buoni, barattoli, nastrini ed è fatto. Ecco il mio preparato per biscotti in barattolo. Ingredienti (per un barattolo da 500 ml)

200 gr di farina

1/2 bustina di lievito

1 bustina di vaniglina

1 pizzico di sale

50 gr di cacao

30 gr di zucchero semolato

45 gr di zucchero di canna

40 gr di gocce di cioccolato Io ho utilizzato barattoli con il gancio e la guarnizione. Ho pesato tutti gli ingredienti e li ho distribuiti nel barattolo da quelli di grana più fine a quelli di grana più grossa e anche secondo un ordine cromatico. Praticamente ho mescolato la farina con il lievito, la vaniglina e il sale e li ho messi per primi nel barattolo. Ho livellato bene cercando di fare uno strato dritto e ho pressato leggermente il tutto. Poi ho messo il cacao e ho pressato di nuovo. Ho proseguito con lo zucchero semolato ripetendo la stessa operazione, poi con quello di canna. Ho messo per ultime le gocce di cioccolato. Ho chiuso il barattolo e l’ho decorato con un nastrino di rafia colorato. Infine ho aggiunto una pergamena con ricetta scritta: “Aggiungere un tuorlo, un uovo e 150 gr di burro ammorbidito. Impastare, stendere e tagliare i biscotti. Cuocere in forno a 180° per 15/20 minuti. Buon Natale!” Il preparato per biscotti è pronto per essere messo sotto l’albero di Natale e spero che questa idea possa piacere a chi li riceve come è piaciuta a me. E con questo…Buon Natale a tutti!

