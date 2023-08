"In cucina con Giulia": pomodorini confit

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Finalmente ho provato a fare i pomodorini confit. La parola confit viene dal francese, significa “preservare” e indica una tecnica di conservazione in cui i pomodorini vengono insaporiti con sale, zucchero e spezie e poi cotti in forno a bassa temperatura. Vengono poi messi in barattoli sterilizzati e coperti d’olio. Avevo un sacco di pomodorini e ho fatto due barattoli da 500 ml e uno da 250 ml. Sarebbero dovuti essere le scorte per l’inverno ma… sono già finiti! Si possono utilizzare con l’aperitivo, nei panini o nei primi piatti.

Ecco i miei pomodorini confit.

Ingredienti (per un barattolo da 500 ml):

70/80 pomodorini

sale

zucchero

pepe nero

origano

olio e.v.o. q.b.

Per prima cosa ho lavato bene i pomodorini e li ho asciugati, poi li ho tagliati a metà. Ho foderato una teglia grande con carta da forno, l’ho unta con un filo d’olio e vi ho sistemato i pomodorini uno accanto all’altro molto vicini. A questo punto ho insaporito i pomodorini con sale, zucchero, pepe e origano. Ho distribuito un filo d’olio su tutti i pomodorini e li ho infornati in forno già caldo a 110/120° fino a che non si saranno appassiti abbastanza.

Una volta raffreddati bene ho sistemato i pomodorini in un barattolo precedentemente sterilizzato avendo cura di disporli in maniera più compatta possibile. Ho riempito il barattolo con l’olio fino a coprire tutta la superficie dei pomodorini. Ho avvolto il barattolo in un canovaccio e l’ho messo in una pentola con tanta acqua da coprire il barattolo almeno di qualche cm.

L’acqua deve bollire per circa 30 minuti e il barattolo va lasciato raffreddare immerso.

Fatta questa operazione i barattoli avranno formato il sottovuoto e i pomodorini confit si conserveranno a lungo.