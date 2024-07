"In cucina con Giulia": pasta fredda pomodoro e mozzarella

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: In piena estate... sole, caldo e mare; come ci sta una bella pasta fredda pomodoro e mozzarella? Si prepara anche la sera prima così non rimane altro da fare che metterla in borsa e partire!

In realtà la associo sempre al mare, ma anche in montagna prima di una grigliata non ci sta mica male.

Ecco la mia pasta fredda pomodoro e mozzarella.

Ingredienti (per 2 persone):



160 gr circa di pasta (nel mio caso penne rigate)

una ventina di pomodorini

1 mozzarella

olio e.v.o.

sale

basilico

In genere utilizzo i pomodorini perché sono più dolci (e stavolta ne avevo anche tanti nell’orto) però vanno bene anche altri tipi di pomodoro, basta che siano succosi e saporiti.

Per prima cosa ho lavato i pomodorini e li ho tagliati a spicchi. Li ho conditi in una ciotola con olio e sale e lasciati a riposare affinché facessero il “sughetto”.

Ho cotto la pasta in abbondante acqua bollente salata e l’ho scolata un paio di minuti prima rispetto ai tempi di cottura previsti sulla confezione.

Ho versato la pasta in un contenitore e l’ho condita con un filo d’olio per far sì che raffreddasse senza incollarsi.

Una volta intiepidita ho aggiunto i pomodorini e il loro “sughetto” e la mozzarella tagliata a cubetti.

Due foglie di basilico e la pasta fredda pomodoro e mozzarella è pronta per il pranzo!