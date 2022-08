"In cucina con Giulia": panna cotta al basilico e amarene

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Il dolce di oggi è una versione un po' particolare di un dolce semplicissimo e davvero un classico di fine pasto: panna cotta al basilico e amarene.

È un abbinamento insolito ma che funziona molto bene. L’ho assaggiato in una mousse e sono rimasta stregata! E ho voluto provare con la panna cotta.

Ecco la mia versione della panna cotta al basilico e amarene.

Ingredienti (per 6 stampini monoporzione):



per la panna cotta:

500 ml di panna per dolci

60 gr di zucchero a velo

12 gr di colla di pesce

latte q.b.

100 gr di foglie di basilico

per la salsa di amarene:

amarene sciroppate q.b.

Per prima cosa va lavato il basilico e sistemato su un canovaccio per fargli perdere l’ eccesso di acqua.

Poi si deve ammollare la gelatina nel latte (ne basta pochissimo, circa 4/5 cucchiai) per una decina di minuti.

Intanto in una pentola dai bordi alti va messa la panna, il basilico e lo zucchero e si deve far scaldare il tutto senza far bollire.

Con il mixer ad immersione si deve dare una sminuzzata veloce al basilico e il tutto va tolto dal fuoco appena prima del bollore.

Si strizza la gelatina e si unisce alla panna mescolando per farla sciogliere bene e infine va incorporato anche il latte rimasto.

Il composto va filtrato con un colino dalle maglie fine.

Appena il composto inizia a perdere calore va versato in stampi monoporzione bagnati con acqua fredda (questo trucco semplifica la vita nel momento in cui la panna cotta va sformata)

La panna cotta va fatta raffreddare e poi messa in frigo per completare il rassodamento.

All’ultimo momento si sforma la panna cotta e si guarnisce con le amarene ed il loro sciroppo.

La panna cotta al basilico e amarene a questo punto è pronta per il suo figurone!





Ps: è un dolce che si presta benissimo anche in caso di intolleranze al glutine