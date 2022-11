Rubriche "In cucina con Giulia": minestra di zucca serpente 8 novembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Per riscaldarsi la sera una bel piatto di minestra di zucca serpente è quello che vuole! Tante verdure per una cena sana ma buona. Mi hanno regalato questa zucca serpente di Sicilia, praticamente è uno zucchino verde chiaro, curvo e raggiunge anche oltre un metro di lunghezza, per questo appunto assomiglia ad un serpente. Mi hanno detto che viene utilizzata soprattutto per preparare zuppe e si utilizzano anche le cime con le foglie che vengono dette “tenerumi”. Io ho deciso di provare a farci una minestra a modo mio. Questa è la mia minestra di zucca serpente. Ingredienti (per 5/6 persone):

30 cm circa di zucca serpente

5/6 tenerumi

2/3 patate medio grandi

un mazzolino di sedano

una decina di pomodorini pachino

un dado vegetale

un filo abbondante di olio e.v.o.

peperoncino q.b Per prima cosa ho preparato la zucca serpente: l’ho lavata, ho tolto la “buccia” e l’ho tagliata a cubetti. Ho pelato le patate, le ho lavate e tagliate a cubetti. Ho lavato anche i tenerumi e il sedano e li ho spezzettati. Infine ho lavato i pomodorini e li ho fatti a spicchi. In una pentola capiente ho messo un filo d’olio con le patate e ho messo sul fuoco per pochi minuti girando spesso, poi ho aggiunto abbondante acqua e ho fatto cuocere per qualche altro minuto. Ho aggiunto sedano, zucca serpente, tenerumi, pomodorini e peperoncino. Ho aggiunto altra acqua fino a coprire tutti gli ingredienti e il dado. La minestra deve cuocere fino a che tutte le verdure non saranno tenere. Se occorre aggiustare di sale. La minestra di zucca serpente può essere lasciata più o meno liquida a seconda dei vostri gusti... la mia è abbastanza liquida.

