Rubriche "In cucina con Giulia": funghi ripieni 1 novembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: La ricetta dei funghi ripieni è nata come svuotafrigo: avevo gli champignon e dei pezzetti di formaggio vario, ed ecco l’idea del piatto! Sono velocissimi e molto gustosi e possono essere utilizzati come contorno. Non ho aggiunto altri ingredienti (tipo prosciutto o pancetta) così da avere un piatto vegetariano, ma si può aggiungere qualunque cosa vi piaccia. I miei funghi ripieni. Ingredienti: funghi champignon

olio e.v.o.

sale

prezzemolo

peperoncino

formaggio fondente (io Montasio e scamorza affumicata ma va bene qualunque formaggio che fonde)

pangrattato Come prima cosa ho pulito i funghi, ho tolto i gambi e spellato la testa. Ho spezzettato i gambi e li ho cotti per pochi minuti in padella con olio, peperoncino e prezzemolo, poi ho tolto dal fuoco e ho lasciato intiepidire. Ho tagliato a cubettini il formaggio e l’ho mescolato ai gambi cotti (circa la stessa quantità). A questo punto ho foderato una teglia con carta da forno e vi ho sistemato le teste dei funghi con la parte da riempire rivolta verso l’alto e una goccia di olio sotto. Ho riempito i funghi con i gambi e il formaggio precedentemente preparati. L’ultimo tocco è una spolverizzata di pangrattato sui funghi ripieni. Ho infornato a 180° per 15 minuti circa, il tempo necessario per far fondere il formaggio, appassire la testa del fungo e gratinare la superficie. I funghi ripieni vanno serviti appena usciti dal forno.

