Sanatoria multe no vax… e quelle degli autovelox?

Caro governo e cara maggioranza che approverai - qualunque essa sia - la legge di bilancio, apprendiamo che chi ha ricevuto una multa perché non aveva rispettato l'obbligo di vaccino anti covid19, sarà graziato. E apprendiamo che vi siete già scusati perché dite di non avere i soldi per rimborsare quelli che le multe le hanno già pagate. C’est la vie.

Ci vengono in mente tanti casi simili che avrebbero - secondo le vostre logiche - altrettanta dignità.

Ce n’è uno in particolare: l’omologazione degli autovelox.

Il codice della strada (1) stabilisce che gli apparecchi, per garantire funzionalità e precisione, debbano essere omologati secondo le direttive di un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, decreto che da anno non viene promulgato. Di conseguenza tutte le multe autovelox sono illegali, e lo ha anche sentenziato la Cassazione.

La similitudine tra multe no vax e autovelox è anche più giuridicamente razionale per gli strumenti che accertano la velocità. Per le multe no vax c’è una sorta di accondiscenza politica tipo “scusate, ci eravamo sbagliati”. Per gli autovelox è 2+2=4.

I multati, comunque, sembra che siano entrambi vittime di poteri usati male. Nei non vax rimediate cospargendovi il capo di cenere, per gli autovelox accettate che la legge continui ad essere violata (tra l’altro con costi alti, visto che chi fa ricorso giudiziale vince sempre).

E allora, come la mettiamo? Perché non date la caramella a tutti quelli che avete per errore considerato cattivi?

ps

sia chiaro, per non fraintenderci: a noi, per gli autovelox, ci basterebbe che - per certezza di diritti e doveri di accertatori e accertati - fossero emanate le norme per l'omologazione. Ma allo stato dei fatti siamo a disagio perché constatiamo che considerate i vostri sudditi di serie A o serie Z.

1 - https://www.aduc.it/articolo/autovelox+tutti+illegali+perche+non+regolarizzare_38488.php