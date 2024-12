Concerto "Elementi di un mosaico" Teatro Fonderia Leopolda

Ancora un appuntamento al Teatro Fonderia Leopolda, durante le festività natalizie, prima della fine di questo 2024.

Follonica: L’amministrazione comunale di Follonica è lieta di invitare il pubblico degli abbonati e degli appassionati al concerto “Elementi di un Mosaico" che si terrà sabato 28 dicembre alle 21.15, ad ingresso libero e gratuito.Si tratta di un’idea originale della cantante follonichese Lorenza Baudo, la quale, partendo da alcuni dipinti del pittore Johann Widmer sui 4 elementi, costruirà un percorso musicale con brani della straordinaria cantautrice ed interprete Dulce Pontes, tratti da “O Primeiro canto”, un album proprio sugli elementi della natura. Accanto a questi, saranno proposti brani di cantautori come Pino Daniele, Paolo Conte, Francesco De Gregori e Lucio Dalla. Assieme a Lorenza Baudo (canto), saranno sul palco della Leopolda Paolo Batistini (chitarra), Alessandro Golini (violino), Guglielmo Eboli (percussioni).Insomma, un concerto con un programma affascinante per passare in compagnia una bella serata di musica.

I crediti:

"Elementi di un mosaico"

viaggio musicale tra gli elementi della natura

Lorenza Baudo (voce)

Paolo Batistini (chitarra)

Alessandro Golini (violino)

Guglielmo Eboli (percussioni)

Teatro Fonderia Leopolda, Sabato 28 dicembre 2024 ore 21.15, ingresso libero.