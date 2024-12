Cultura Al via il progetto "Addobbiamo Murci" 21 dicembre 2024

21 dicembre 2024 119

Redazione

Anche quest'anno la Pro Loco di Murci ha lanciato il progetto di Natale : " Addobbiamo Murci " aggiungendo " con le nostre idee!” Murci: In Piazza Barbana è stato così creato un albero che nasce dai pensieri, dalle mani e dai progetti dei paesani. Un albero in armonia con la Natura e i suoi doni. Un albero che non sacrifichi alberi. Un albero che non inquini la Terra. Un albero ornato e illuminato solo di Natura. Fiori raccolti da quell’esplorare gli spazi verdi che trasformano l'albero in arte attraverso questo naturale inedito addobbo "fiorato". Un' opera quest’anno valorizzata dallo spettacolo di luce naturale semplice durante la giornata e luci colorate la sera che fanno splendere l'albero e la piazza perché addobbare l'albero di Natale non è solo appendere decorazioni a dei rami, a Murci è qualcosa di più: un momento magico che riempie di gioia l'intero luogo.

