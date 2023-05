Rubriche "In cucina con Giulia": farro con pesto, pomodorini gialli e mozzarella 6 maggio 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Inizia a farsi vedere il bel tempo, e allora iniziamo con le ricette estive. Farro con pesto, pomodorini gialli e mozzarella! Sano, leggero, veloce e adatto alle gite fuori porta e alle giornate al mare. Pochi ingredienti che fanno il piatto sfizioso. Ecco il farro con pesto, pomodorini gialli e mozzarella. Ingredienti (per 4 persone):

300 gr circa di farro già cotto

pesto di basilico

pomodorini gialli

mozzarella

olio e.v.o.

sale (all’occorrenza) Non ho inserito volutamente le quantità degli ingredienti, poiché le proporzioni possono essere fatte in base ai propri gusti e alle quantità disponibili. Io ho utilizzato un barattolino di pesto, una ventina di pomodorini gialli e un paio di mozzarelle. Per prima cosa ho tagliato i pomodorini a metà e la mozzarella a cubetti. A questo punto ho messo il farro in una insalatiera, ho unito tutti gli ingredienti e mescolato bene. Aggiustare di sale se occorre. Il farro con pesto, pomodorini gialli e mozzarella è pronto per la tavola, per il mare o per la montagna!

