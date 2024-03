"In cucina con Giulia": dolce con crema di limone

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Un buonissimo dolce con crema di limone, pasta morbida con una nota profumata e fresca. Per un fine pasto agrumato!

Mi piace molto il profumo e il sapore del limone sia nei piatti salati che nelle ricette dolci. Per questo dolce ho utilizzato uno stampo a cerniera di 20 cm di diametro perché volevo che fosse bello alto.

Ecco qua il mio dolce con crema di limone.

Ingredienti:



Per la pasta:

3 uova a temperatura ambiente

2 limoni

150 gr di zucchero

150 gr di burro

200 gr di farina

50 gr di frumina o amido di mais

Un pizzico di sale

1 bustina di lievito

Per la crema di limone:

1 limone

125 gr di zucchero a velo

2 uova

30 gr di burro

Per prima cosa ho preparato la crema di limone: ho sbattuto le uova con lo zucchero a velo, poi ho unito il burro molto ammorbidito e il succo e la scorza del limone.

Ho amalgamato bene e ho messo su fuoco basso (sarebbe meglio a bagnomaria, se invece usate il fornello dovete stare più attente a non farla attaccare!) finché la crema non si è addensata. Ho messo la crema di limone da parte per farla raffreddare.

Per preparare la pasta, per prima cosa ho separato tuorli dagli albumi che ho montato a neve. Ho lavorato il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema. Ho aggiunto i tuorli uno per volta mescolando. Ho unito la scorza del limone, il sale e la farina a cui avevo unito frumina e lievito poca per volta. Infine ho incorporato il succo del limone.

Ho imburrato e infarinato la teglia, vi ho rovesciato il composto della pasta e ho livellato.

Ho versato la crema di limone sulla pasta e ho mescolato i due composti affondando il cucchiaio in più punti.

Ho cotto in forno preriscaldato a 180° fino a cottura (quando infilate nel dolce uno stecchino e questo esce asciutto potete sfornare).

Ho sistemato il dolce con crema di limone su un vassoio e ho decorato con lo zucchero a velo!