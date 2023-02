"In cucina con Giulia": crostatine mou e cioccolato

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Golosissime queste crostatine mou e cioccolato! Un guscio di pasta frolla ripieno di un cremoso mou e buonissima ganache al cioccolato.

Buonissime per un dessert di fine pasto o per una merenda dolce.

Stavolta ho fatto delle crostatine monoporzione, ma è un dolce che si presenta bene anche in un formato più grande da servire a fette, magari con un ciuffo di panna.

Queste sono le mie crostatine mou e cioccolato.

Ingredienti (per circa 10 crostatine o una crostata di 24 cm di diametro):



per la pastafrolla:

300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro morbido

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

per la crema mou:

150 gr di zucchero

70 gr di panna già zuccherata (io ho utilizzato quella vegetale)

1/4 di bacca di vaniglia

1 cucchiaino di burro

per la ganache al cioccolato:

150 gr di cioccolato fondente

150 gr di panna liquida

Per prima cosa ho preparato la pasta frolla: ho lavorato a crema il burro con lo zucchero, vi ho aggiunto l’uovo, il limoncello, il sale e la farina a cui ho aggiunto il lievito, poi ho lavorato brevemente con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Ho imburrato e infarinato gli stampi per le crostatine (potete anche foderarli con la carta da forno) e li ho rivestiti con la pasta frolla stesa ad uno spessore di un cm circa.

Ho sistemato al centro di ogni crostatina (a salire leggermente sui bordi) un cerchio di carta da forno e ho riempito con dei fagioli sechi.

Ho infornato le crostatine a 180°; qualche minuto prima di terminare la cottura ho tolto fagioli e carta e ho rimesso in forno per qualche altro istante.

I fagioli servono per la cosiddetta “cottura in bianco” ossia cuocere la pasta frolla senza ripieno evitando che si gonfi.

Ho lasciato raffreddare le crostatine, poi ho preparato la crema mou: ho messo lo zucchero in un pentolino dal fondo spesso e ho messo a cuocere su fuoco basso. Lo zucchero non va assolutamente mescolato, va soltanto aiutato a sciogliersi roteando il pentolino di tanto in tanto.

Nel frattempo ho messo a scaldare la panna con la bacca di vaniglia incisa che va tolta dopo qualche istante.

Quando lo zucchero è completamente sciolto togliere immediatamente via dal fuoco e unire la panna calda mescolando velocemente (attenzione agli schizzi bollenti!).

Infine ho unito il burro sempre mescolando.

Ho riempito per metà i gusci di pastafrolla con la salsa mou e ho riposto in freezer per circa mezz’ora

Ho preparato la ganache al cioccolato: ho messo a scaldare la panna, poi, un attimo prima del bollore, l’ho tolta dal fuoco e ho unito il cioccolato fondente sminuzzato, mescolando bene fino ad ottenere una crema liscia e lucida.

Appena la ganache si è intiepidita l’ho distribuita nelle crostatine sullo strato di crema mou fino a riempire il guscio.

Ho riposto in frigo a solidificare bene.

Crostatine mou e cioccolato pronte!