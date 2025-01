Cultura "Voci dell'Archeologia": si parla di Asciano alla Fondazione Polo Universitario Grossetano 15 gennaio 2025

Grosseto: Venerdì 17 gennaio alle ore 16 presso l’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si terrà il convegno del ciclo Incontri con le voci dell'archeologia, dal titolo: "Dall’antichità al medioevo. Note archeologiche sul territorio di Asciano (SI)". L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ed Associazione Archeologica Maremmana. Relatore sarà Francesco Brogi, Dottore di Ricerca in Archeologia Medievale formatosi presso l’Università degli Studi di Siena. La conferenza avrà come tema la ricerca archeologica nel territorio di Asciano (SI) soprattutto alla luce delle indagini sistematiche svolte dai primi anni del 2000 fino ai nostri giorni. Sarà presentato quindi un generico inquadramento diacronico del contesto ascianese, situato nell’alta valle dell’Ombrone, esaminando i siti di principale interesse dell’antichità e dei secoli medievali.

