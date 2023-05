Rubriche "In cucina con Giulia": carciofi in agrodolce 9 maggio 2023

9 maggio 2023 128

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Buonissimi i carciofi in agrodolce! Un piatto che non avevo mai provato ma mi stavo davvero perdendo qualcosa. Carciofi, pinoli, uvetta e olive verdi con una nota di agrodolce. Il procedimento della ricetta mi è stato suggerito da Simone Fasone, che ringrazio per avermela fatto conoscere. Per le dosi ho fatto “a occhio” in base ai miei gusti. Ecco i miei carciofi in agrodolce. Ingredienti (per 4 persone):

8 carciofi

20 olive verdi

20 gr di pinoli

2 cucchiai di uvetta

menta

basilico

prezzemolo

porro (facoltativo)

mezzo bicchiere di aceto bianco

3 cucchiai di zucchero

olio e.v.o.

sale Per prima cosa ho pulito i carciofi, li ho tagliati a listarelle e li ho messi in una ciotola con acqua acidulata con limone (per evitare che annerissero). In una padella ho messo un filo d’olio e ho fatto scaldare un pezzetto di porro sminuzzato, poi ho aggiunto i carciofi, le olive verdi tagliate a rondelle, i pinoli e l’uvetta. Per ultimo ho aggiunto un trito di menta, basilico e prezzemolo. Ho salato e fatto cuocere. In un pentolino a parte ho fatto sciogliere lo zucchero nell’aceto. Quasi a fine cottura dei carciofi ho unito la miscela di zucchero e aceto e ho fatto restringere. Ho tolto dal fuoco e lasciato raffreddare il tutto. I carciofi in agrodolce sono pronti per essere gustati.. caldi, tiepidi o a temperatura ambiente.

