"In cucina con Giulia": biscotti velocissimi al cocco

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Avete voglia di qualcosa di buono ma avete anche poca voglia di prepararlo e pochi ingredienti in casa? Questi biscotti velocissimi al cocco fanno al caso vostro. Io li ho scoperti per caso per utilizzare il latte condensato che avevo preparato qualche giorno fa e non li abbandonerò più!

I biscotti velocissimi al cocco si preparano con due soli ingredienti: latte condensato e farina di cocco. 10 minuti di cottura e sono pronti.

Sono biscotti morbidi ideali per accompagnare un tè caldo nei pomeriggi d’inverno o come pasticcini insieme al caffè o a una tazza di cioccolata calda.

Semplici negli ingredienti e nella preparazione e spettacolari nel gusto ecco i biscotti velocissimi al cocco.

Ingredienti (per circa 25 biscotti):

200 gr di latte condensato

100 di farina di cocco

Ho rovesciato in una terrina la farina di cocco e, aiutandomi con una forchetta, ho cercato di eliminare eventuali grumi.

Ho unito il latte condensato alla farina di cocco mescolando bene per ottenere un composto morbido e leggermente appiccicoso.

Con le mani ho formato delle “palline” non troppo grandi (in cottura crescono leggermente) e le ho disposte su una teglia foderata di carta da forno.

Ho cotto i biscotti velocissimi al cocco a 170° per circa 10 minuti fino a che non prendono colore.

Ho aspettato che si raffreddassero per toglierli dalla teglia.

H servito i biscotti velocissimi al cocco con una bella cioccolata calda!