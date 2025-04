Ultime amichevoli per le Rappresentative “Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009” della Delegazione Provinciale Figc

Mercoledì 9 aprile in programma i primi impegni ufficiali del Torneo delle Province organizzato dal Comitato Regionale della Figc.

Grosseto: Nel quadro della preparazione in vista della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini, denominata “XXXIV Trofeo Toscana” e XII Torneo Regionale “Marco Orlandi” riservata alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009, delle Rappresentative Provinciali, giovedì e venerdì le Rappresentative della Delegazione Provinciale di Grosseto, presieduta da Agide Rossi, hanno disputato le ultime due amichevoli, dato che mercoledì prossimo iniziano le gare ufficiali per le due Rappresentative, che nel primo turno hanno osservato il turno di riposo.

Giovedì, la Rappresentativa Allievi 2009, affidata alle cure del selezionatore Fabio Ciavattini, ha disputato sull’impianto sportivo di Campagnatico una gara amichevole contro i pari età del Grosseto allenato da Lamberto Tognotti, vincendo per 2-1, al termine di ottanta minuti molto validi che hanno dato utili indicazioni ai rispettivi tecnici.

Questo il tabellino della partita:

Rappresentativa Allievi 2009 - Grosseto Allievi 2-1.

Rappresentativa Allievi 2009 – 1° tempo: Copshti, Delle Donne, Cinelli, Offarelli, Lenzi, Vongher, Clases, Galbiati, Visalli, Postiferi, Di Fraia. 2° tempo: Galloni, Schiano, Tompetrini, Terramoccia, Offarelli, Rotelli, Clases, Bagnoli, Totino, Fanciulli, Balocchi.

Grosseto Allievi: Borscia (Malentacchi), Foglia, Castellano, Cenicola, Molinacci (Marcone), Barontini (Biliotti), Caridi (Ema), Turco, Remati, Ferrini, Alviti (Musilli). Allenatore Lamberto Tognotti.

Arbitro Claudio Pepi.

Marcatori: al 15’ Vongher, 20 2’t Totino, 40’ 2’t Barontini.

Venerdì pomeriggio invece la Rappresentativa Giovanissimi 2011 del selezionatore Pietro Magro, si è recata a Castiglione Della Pescaia per disputare una partita amichevole contro la Pro Soccer di Roberto Picardi sull’impianto di Casa Mora. Al termine della gara il Selezionatore Pietro Magro si è dichiarato soddisfatto di come si sono comportati i suoi ragazzi in vista del debutto ufficiale della manifestazione di mercoledì prossimo a Paganico contro i pari età della provincia di Arezzo. Ad onor del vero, i ragazzini di Picardi avevano giocato ieri una gara del loro campionato, domani devono giocare nuovamente e alcuni dei loro giocatori era nella Rappresentativa. Pertanto un plauso a Roberto Picardi che per non disdire l’impegno si è sacrificato, complimenti.

Questo il tabellino:

Pro Soccer - Rappresentativa Giovanissimi 2011, 0-5.

Pro Soccer: Marzocchi, Guazzerotti, De Nunzio, Steri, Finetti, Pocci, Morra, Agresti, Datteroni B, Datteroni S, Coralli. Allenatore Roberto Picardi.

Rappresentativa Giovanissimi 2011 – 1° tempo: Cipolloni, Benocci, Zaccariello, Sorrentino, Lenci, Uritescu, Palmieri, Prisco, Baraldi, Ginanneschi, Nodi. 2° tempo: Santi, Isak, Tropi, Dumitrescu, Perrino, Picchianti, Ercolini, Caccialupi, Manuguerra, Lenzini, Nodi.

Arbitro Christian Pernazza, sezione Aia di Grosseto.

Reti: al 5’ e 10’ Baraldi, nella ripresa; 12’ Manuguerra, 22’ Isak, 29’ Nodi.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le Società Campagnatico e Pro Soccer Lab per aver messo a disposizione il loro impianto sportivo.

Le Rappresentative della Delegazione Provinciale Figc di Grosseto sono state inserite in un girone abbastanza “complicato”, insieme a Siena, Arezzo, Prato e Firenze, con quest’ultime due in modo particolare che hanno giocatori che militano in società che partecipano tutte ai campionati Regionali ed Elite. La manifestazione inizierà mercoledì 26 marzo, la Rappresentativa Grossetana osserverà il turno di riposo e giocherà la prima partita interna mercoledì 9 aprile contro i pari età della Delegazione di Arezzo sull’impianto “Uzielli” di Paganico con inizio alle 15,30 con la Rappresentativa “Giovanissimi 2011 e a seguire la seconda partita con gli Allievi 2009.