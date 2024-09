"In cucina con Giulia": biscotti fichi e cioccolato

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Settembre, mese dei fichi! Quante ricette si possono preparare. Stavolta ho deciso di provare i biscotti fichi e cioccolato fondente, ma se date un’occhiata in giro per il blog li troverete utilizzati in tanti modi.

Ecco i miei biscotti fichi e cioccolato.

Ingredienti (per circa 18 biscotti):

per la pasta:

300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

per il ripieno:

8/9 fichi

cioccolato fondente q.b.

Per prima cosa ho preparato la pasta: in una terrina ho mescolato la farina, il burro fuso e lasciato raffreddare, il sale, il limoncello, l’uovo e lo zucchero. Ho aggiunto il lievito e ho impastato il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Per facilitare le operazioni successive ho coperto il panetto di pasta con della pellicola e l’ho messo in frigo a riposare per circa un’ora.

Una volta tolta dal frigo, ho steso la pasta formando un rettangolo di uno spessore di qualche mm.

Ho posizionato al centro della striscia di pasta i fichi tagliati a pezzetti e li ho cosparso di cioccolato fondente sminuzzato.

A questo punti ho chiuso il tutto formando un panetto (con queste dosi viene un panetto lungo circa 50 cm!).

Ho infornato a 180° per circa 30 minuti.

Una volta raffreddato bene il panetto l’ho tagliato a fette ed ecco i biscotti fichi e cioccolato.