"In cucina con Giulia": bignè fatti in casa 6 aprile 2024

6 aprile 2024

181 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Oggi vi lascio la mia ricetta dei bignè fatti in casa. Sono facilissimi e buonissimi. È una ricetta infallibile e vengono fuori dei bignè leggerissimi! Ma allo stesso tempo si forano con facilità per poterli riempire. E’ sempre utile avere questa ricetta anche se spesso è più comodo prenderli già fatti. Ogni tanto vale la pena provare! Ecco qua I miei bignè fatti in casa. Ingredienti (per circa 40 bignè di circa 4 cm di diametro) 125 gr di burro

250 gr di farina

250 gr di acqua

Un pizzico di sale

6 uova In una pentola ho sciolto il burro in 250 gr di acqua; ho tolto dal fuoco, ho aggiunto la farina tutta insieme. Ho rimesso sul fuoco e ho mescolato fino a che non diventa una “palla” che si stacca bene dalla pareti. Quando questa “palla” è QUASI fredda ho aggiunto 6 uova intere amalgamandole una per volta. E’ importante non aggiungere un altro uovo fino a che il precedente non è completamente incorporato all’impasto. A questo punto ho messo l’impasto in una sac a poche e ho formato i bignè su una teglia rivestita di carta da forno. Per fare tutti i bignè di dimensioni simili ho spremuto la sac a poche sempre per lo stesso tempo. Se non avete la sac a poche prendete l’impasto con il cucchiaio e, facendolo scivolare con il dito. disponetelo in una teglia sempre rivestita di carta da forno. Ho infornato e fatto cuocere a 170° fino a che i bignè non sono risultati gonfi e dorati. Importante: non aprire il forno fino a che non iniziano a prendere colore!

