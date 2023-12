Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": amatriciana del re 5 dicembre 2023

5 dicembre 2023 147

147 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: L’amatriciana del re. Quando mi hanno dato questa ricetta mi hanno spiegato l’origine del nome: si utilizza il cosiddetto “culatello di guanciale” ossia la parte finale del guanciale, quella più pregiata. Risulta ,infatti, essere la parte più saporita perché quando il guanciale viene appeso tutti i sapori scendono verso il basso. Questo ingrediente rende il piatto ancora più buono di quanto non lo sia utilizzando un comune guanciale. E l’abbondante spolverata finale di pecorino completa il tutto! Ecco l’amatriciana del re. Ingredienti (per 500 Gr di pasta):

500 Gr di rigatoni

300 Gr di culatello di guanciale

500 Gr di polpa di pomodoro

Vino bianco per sfumare

Scalogno

Olio e.v.o.

Peperoncino

Pecorino grattugiato per terminare Per prima cosa si deve far rosolare lo scalogno sminuzzato e il peperoncino nell’olio. In un’altra padella va fatto rosolare il guanciale tagliato a cubetti, si sfuma con il vino, si fa cuocere fino a renderlo croccante e si lascia da parte. Nella padella con lo scalogno si deve unire il pomodoro e il guanciale non scolato e si fa sobbollire per circa 30 minuti a fiamma bassa. Intanto si fa cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Si condisce la pasta con il sugo e si suddivide nei piatti. L’amatriciana del re si completa con una abbondante spolverata di pecorino grattugiato.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": amatriciana del re "In cucina con Giulia": amatriciana del re 2023-12-05T12:00:00+01:00 323 it L'origine del nome di questa ricetta è dovuto al fatto che si usa il cosiddetto “culatello di guanciale” ossia la parte finale del guanciale, quella più pregiata PT2M /media/images/amatriciana-del-re.jpg /media/images/thumbs/x600-amatriciana-del-re.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 05 Dec 2023 12:00:00 GMT