Il Vin Santo del Chianti d.o.c. protagonista al “Concours Mondial de Bruxelles 2024”

Per il Consorzio Chianti appuntamento in Belgio 1° ottobre in occasione della sessione “vini dolci e fortificati” del Concorso



Firenze: Vin Santo del Chianti d.o.c. protagonista al “Concours Mondial de Bruxelles 2024”. In occasione della sessione “vini dolci e fortificati” che si terrà a Bruxelles dal 30 settembre al 2 ottobre, il Consorzio Vino Chianti parteciperà all’evento globalmente riconosciuto nell’ambito dei concorsi professionali sul vino. In particolare, il 1° ottobre all’Hotel Bedford, sarà presentata una Masterclass dedicata al Vin Santo, che rappresenta la grande tradizione toscana.

Si tratta di un appuntamento speciale. Saranno una cinquantina i professionisti internazionali, scelti dal Concours per partecipare ai panel di assaggio, che vedranno sfidarsi tra loro le più grandi espressioni di vini “dolci”, cosiddetti per il loro maggior residuo zuccherino, e “fortificati”, come nel caso dei vini di Jerez, Porto, Marsala, Madeira, etc. In questa cornice di grande ribalta internazionale, il “Concours Mondial de Bruxelles” e la Regione Toscana hanno invitato il Consorzio Vino Chianti a raccontare la sua denominazione più caratteristica con una Masterclass.

Per l’occasione verranno proposti sette Vin Santi, ciascuno dei quali in rappresentanza di una diversa tra le sette zone di produzione di competenza, ognuno dei quali presenta una personalità originale. Il Vin Santo è un vino molto intimista, con caratteristiche che vanno oltre il concetto di “vino dolce”, più comunemente definito in Italia “vino passito”.

L’assaggio verrà condotto dal sommelier Mattia Antonio Cianca, italiano pluripremiato, che vanta un’importante formazione internazionale.