Il Teatro Camilleri di Santa Fiora riparte per "Un Altro Viaggio"

Santa Fiora: Dopo un’estate ricca di concerti e spettacoli la proposta culturale santafiorese non si ferma, anzi ritrova un suo elemento fondamentale: il Teatro Comunale Andrea Camilleri, di cui la nuova Stagione è stata appena presentata agli spettatori.



"Un Altro Viaggio", questo il titolo (e la promessa) della Programmazione 2024/25, caratterizza da una proposta artistica che spazia tra prosa, narrazione e musica. Otto spettacoli, dal 24 novembre al 4 aprile, per un’offerta culturale che non ha nulla da invidiare a teatri più noti e più capienti dei 208 posti del Camilleri.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione di Fondazione Santa Fiora Cultura.

«Ogni anno il Comune investe nella stagione teatrale -afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi- consapevole della funzione sociale e culturale del teatro. In linea con le precedenti edizioni siamo felici di presentare anche quest’anno un cartellone di grande prestigio, che coniuga qualità e popolarità e che è in grado di confermare il ruolo del teatro comunale Camilleri di Santa Fiora nel contesto amiatino e provinciale».

Tra gli appuntamenti in programma a Santa Fiora, spiccano l’esibizione di Stefano Fresi, attore molto apprezzato, sia al teatro che al cinema: Romanzo Criminale o I Migliori Giorni per citare solo due dei suoi film, e la performance di Maria Paiato, una tra le migliori interpreti del teatro contemporaneo.

In scena sul palco santafiorese anche Carlo De Ruggieri, Luca Amorosino, e l'universo social delle ’Ebbanesis. Arianna Ninchi, invece, interpreterà Suora Mamma e Suora Babbo, un toccante testo sull'Olocausto, mentre il collettivo Confine Zero proporrà Nuvole, rilettura di un classico intramontabile. Sarà Pino Strabioli a omaggiare l’iconico Paolo Poli con uno spettacolo a lui dedicato. Spetterà poi al cantautore Ron concludere la Stagione 2024/25, con una serata in cui si racconterà al pubblico, con musica e parole.

«Questo cartellone, caratterizzato da numerose date uniche sul territorio, è impreziosito dalla presenza di volti celebri, rivelazioni emergenti e talenti locali» spiega Roberto Nicorelli, direttore artistico del Teatro Comunale Andrea Camilleri di Santa Fiora. «Il calendario non rappresenta solo un esempio di grande impegno culturale, ma anche una testimonianza di come, in un borgo come Santa Fiora, il teatro possa divenire un punto di riferimento per la comunità. L'offerta è studiata per coinvolgere tanto gli appassionati di vecchia data quanto coloro che si avvicinano per la prima volta al teatro, invitando tutti a lasciarsi trasportare in “Un altro viaggio”».

È già possibile abbonarsi alla nuova Stagione del Camilleri, basta recarsi al Botteghino del teatro in via San Rocco 13, il sabato dalle 15:00 alle 18:30.

Il costo dell’abbonamento è di 90 euro.

Gli abbonati alla scorsa Stagione hanno diritto di prelazione del posto e a uno sconto sull’abbonamento solo fino a sabato 28 settembre.

Ecco il programma:

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Dioggene

Stefano Fresi

SABATO 14 DICEMBRE

Sempre fiori mai un fioraio | Omaggio a Paolo Poli

Pino Strabioli

SABATO 28 DICEMBRE

Gentiluomo in mare

Maria Paiato

SABATO 11 GENNAIO

Un giorno come un altro

Carlo De Ruggieri

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Suora Mamma e Suora Babbo

Arianna Ninchi

VENERDI 28 FEBBRAIO

Bek Steig

’Ebbanesis

SABATO 15 MARZO

Nuvole

Confine Zero

VENERDI 4 APRILE

Chi è di scena

Ron