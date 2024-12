Il successo della tappa di “Camminare con gusto” a Roccatederighi

Un paese antico, scorci mozzafiato, negozi e botteghe curate nei minimi dettagli, ristoranti e locande che propongono i piatti della tradizione: questi sono gli ingredienti che hanno affascinato giornalisti e blogger provenienti da tutta la Toscana, che ieri hanno affollato il centro storico di Roccatederighi.

Roccatederighi: Il suggestivo borgo, situato sulle colline dell’alta Maremma, ha ospitato ieri l'ultima tappa di “Camminare con gusto”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Toscana e Confcommercio Grosseto, con la regia del Centro Commerciale Naturale (CCN) di Roccatederighi. L’iniziativa fa parte del progetto regionale Vetrina Toscana, creato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Questa è stata l'ultima delle tappe in programma, che ha visto coinvolte anche Pistoia, Bolgheri, Poggibonsi, Lucca e Marina di Pisa.

Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Roccastrada e presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola.

Accompagnati dalla guida Mariella Stacchini, i giornalisti e blogger hanno avuto l'opportunità di ammirare il borgo, conoscerne la storia e scoprire i suoi segreti. Hanno inoltre visitato alcune delle attività commerciali aderenti al CCN, per poi proseguire con un tour enogastronomico che ha toccato alcuni ristoranti della rete Vetrina Toscana: la Locanda Da Nada, di Laura Tamburelli, la Trattoria il Corso, di Francesca Longhitano, il Ristorante Il Sesto Canto, di Daniele Stacchini, attuale presidente del CCN, e l’Osteria da Giannino. I ristoratori coinvolti, oltre a offrire gustose degustazioni, hanno raccontato le loro affascinanti storie agli ospiti. Spazio è stato dato anche ai produttori di olio e alle aziende vitivinicole che, durante le tappe tra i ristoranti, hanno fatto assaporare i loro prodotti di eccellenza. Nel dettaglio, si tratta dell’azienda Meleta, azienda Bellettini, azienda agricola Casa Julia, Pagiano del Ruggeri, Ampeleia, La Meria di Iori.

Presenti anche Claudio Seghi, presidente Slow Food – condotta del Monteregio, e Luca Papalini, presidente Slow Food condotta di Grosseto, che hanno arricchito l’esperienza con la loro conoscenza del territorio e delle produzioni enologiche locali.

“Con questo progetto, la nostra tradizione si coniuga con la modernità – ha spiegato Daniela Mugnai, di Vetrina Toscana – Da oggi è disponibile una App con un QR code che consente a chiunque possieda uno smartphone di percorrere l'itinerario in autonomia, scoprendo le distanze, i punti di interesse e tutte le informazioni necessarie per organizzare una piacevole camminata… con gusto.”

Francesca Caciolli, responsabile del centro di assistenza tecnica di Confcommercio Toscana, ha aggiunto: “Con la tappa di Roccatederighi, siamo arrivati alla fine del nostro progetto. Il bilancio è molto positivo. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e della risposta entusiasta dei partecipanti, compresi ristoratori e commercianti, così come della risonanza che, attraverso giornali e social network, stanno avendo i percorsi.”

Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, presentando alla stampa “Camminare con gusto”, ha elogiato il CCN di Roccatederighi per la sua dinamicità, attività e capacità di innovare. “I commercianti e i ristoratori di questo borgo così suggestivo riescono a mettere subito a proprio agio i visitatori, un valore aggiunto che arricchisce ulteriormente l’esperienza” ha sottolineato.

Per conoscere e ripercorrere in autonomia l'itinerario di Roccatederighi, così come gli altri cinque, è possibile accedere ai QR code anche attraverso il sito www.vetrina.toscana.it.

Guardando al futuro, “Camminare con gusto” è solo l’ultimo passo di un percorso che Confcommercio porta avanti da anni per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Con il sostegno continuo di Vetrina Toscana, il progetto ha dato nuova visibilità a piccole realtà locali, unendo tradizione e innovazione. E domani, sabato 14 dicembre, questo impegno si concretizzerà con l'inaugurazione del primo negozio fisico di Vetrina Toscana, che aprirà a Grosseto, in corso Carducci: un traguardo significativo che testimonia il costante impegno di Confcommercio per promuovere la nostra terra e le sue bellezze più autentiche.