Il CP Edilfox si sbarazza anche del Monza e vola al secondo posto

Grosseto: L’Edilfox Circolo Pattinatori si sbarazza anche del TeamServiceCar Monza al termine di un’altra grande prestazione, conclusa con una vittoria per 5-2 anche troppo stiminzita per le occasioni create nell’arco dei cinquanta minuti. La svolta della gara è arrivata dopo trenta secondi dall’inizio della ripresa, con una doppietta del capitano Saavedra, che ha messo in ginocchio un avversario che era riuscito ad andare all’intervallo sull’1-1.

Nella prima vera azione della partita, un contropiede che coinvolge anche Nacevich e De Oro, Saavedra mette al lavoro. Un minuto dopo è Rodriguez che va vicino al vantaggio. Al 5’ Fongaro s’oppone da campione sul tiro di Rodriguez servito da Nacevich, all’8’ è invece il portiere brianzolo a fermare il missile di De Oro. Lo stesso “Tonchi” qualche istante dopo viene punito con un blu, ma Menichetti ferma in due tempi la punizione di prima di Galimberti. Superati senza rischi i due minuti di inferiorità numerica, i padroni di casa si gettano nuovamente in avanti alla ricerca della rete: Rodriguez mette fuori una deviazione volante; a lato anche un bel diagonale di Paghi. A sbloccare il risultato pensa Franchi, con un tiro al sette, servito dalla destra da Paghi. Rodriguez al 17’ manca il raddoppio da due passi sul passo di Mount. Il Grosseto regala hockey champagne ai suoi tifosi, con attacchi veloci e recuperi sensazionali. A 45 secondi dalla fine del primo tempo Menichetti viene salvato al palo sul tiro di Tamborindegui, ma capitola a tre secondi dalla sirena sulla conclusione di Ardit. Nella ripresa al Circolo Pattinatori bastano 29 secondi per mettere la gara sulla strada giusta: Saavedra riporta i suoi in vantaggio con una straordinaria azione personale dopo sette e dopo altri 22 secondi non lascia scampo a Fongaro con un gran tiro dalla destra. Il Teamservicecar prova a rifarsi sotto ma il portiere grossetano è attento. Paghi, De Oro e Saavedra vanno vicino invece alla quarta segnatura. Saavedra sfugge da ogni parte e il giovane argentino Chambella deve ricorrere alle maniere forti per fermarlo: espulsione e tiro diretto che il bomber grossetano trasforma con un tiro defilato dopo aver aggirato Fongaro. Il Monza riesce a rendere meno amara la sconfitta con una rete a cento secondi dalla fine. A 53 secondi dalla fine Serse Cabella si fa parare una punizione ma a otto secondi Mount gli regala la palla giusta per segnare la prima rete della stagione.

Edilfox Grosseto-Teamservicecar Monza 5-2

EDILFOX: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

TEAMSERVICECAR MONZA: Fongaro, Borgonovo; Chambella, Torné, Galimberti, Lanaro, Tamborindegui, Ardit, Gavioli, Gariboldi. All. Tommaso Colamaria.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Donato Mauro.

RETI: nel p.t. 14’14 Franchi, 24'47 Ardit; nel s.t. 0’07 Saavedra, 0’29 Saavedra, 14’26 Saavedra, 23’33 Tamborindegui, 24’52 Cabella.

NOTE: espulsione temporanea (2’): De Oro, Chambella.

I risultati della sesta di ritorno: Telea Sandrigo-CGC Viareggio 2-2, Engas Vercelli-Gamma Sarzana 1-2, Lodi-Trissino 0-8, Valdagno-Montebello 6-2, Edilfox Grosseto-Monza 5-2, Bassano-Forte dei Marmi 3-2, Galileo Follonica-Montecchio Precalcino 6-1.

La classifica: Trissino 49; Edilfox Grosseto 38; Lodi 37; Sarzana 36; Follonica 35; Bassano 34; Forte dei Marmi 33; Vercelli 28; Valdagno 21; Sandrigo 19; Monza 18; Viareggio 11; Montecchio Precalcino 9; Montebello 7.