Il Comune di Sarteano completa la digitalizzazione dei servizi demografici

La digitalizzazione del servizio consente una migliore facilità di accesso alla cittadinanza e una riduzione dei tempi di attesa.

Sarteano: Dal mese di dicembre il Comune di Sarteano è diventato uno dei primi in tutta la provincia di Siena e in tutta la Toscana a completare la digitalizzazione dei servizi demografici. Infatti, grazie al software per la transizione digitale “CiviliaNext” fornito dalla DedaGroup e al lavoro svolto dagli operatori dei Servizi Demografici, il Comune di Sarteano ha integrato l’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC).

L’adozione dell’ANSC consente agli Ufficiali di Stato Civile di accedere agli atti in modo sicuro, ottimizzando i tempi di gestione e riducendo i margini di errore. Inoltre, gli atti possono essere sottoscritti dai dichiaranti tramite identità digitale (SPID o CIE), offrendo un servizio più efficiente e affidabile alla comunità. L’ultimo giorno dei registri cartacei per il Comune di Sarteano è stato il 10 dicembre; dall’11 dicembre, tutti gli atti sono redatti e conservati esclusivamente in formato digitale.

La transizione digitale è stata completata anche attraverso l’adesione ai servizi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l’utilizzo dei suddetti archivi dello Stato Civile. Si tratta di una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente tutte le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile e offre l’opportunità di generare digitalmente certificati con piena valenza legale. A questo scopo, il Comune di Sarteano ha ricevuto un finanziamento di 6000 euro tramite fondi del PNRR relativi alla transizione digitale.

“Ringrazio gli operatori dei Servizi Demografici per la loro professionalità e per aver raggiunto questo importante risultato. – è il commento del Sindaco Francesco Landi – La digitalizzazione dei Registri dello Stato Civile migliorerà la gestione del servizio per la cittadinanza e rappresenta un decisivo passo in avanti per l’innovazione della Pubblica Amministrazione. La semplificazione dei processi burocratici garantirà una maggiore facilità di accesso ai servizi e una riduzione dei tempi di attesa.”