Il Comitato per la Democrazia Costituzionale Grosseto aderisce all'appello per la Cultura della Pace

Grosseto: Il Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto aderisce all'appello della Fondazione Perugia-Assisi per la Cultura della Pace. Si rivolge al Consiglio Comunale della Città di Grosseto perché faccia proprio l'appello.

Il 10 dicembre è il giorno dei Diritti Umani. È il giorno in cui, in tutto il mondo, si celebra la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta più importante del mondo scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e per spingere l’umanità sulla via della pace contro ogni guerra.

«Di fronte agli orrori e ai crimini impuniti – si legge nella nota - che si susseguono in Ucraina, a Gaza, a Gerusalemme, in Cisgiordania, in Libano e in tante altre parti del mondo, stiamo chiedendo a tutti i Consigli Comunali della provincia di Grosseto e alla stessa Amministrazione Provinciale di approvare l'ordine del giorno della Fondazione Perugia-Assisi per riaffermare l’impegno in difesa dei diritti umani e del diritto internazionale oggi sotto attacco. Il CDC di Grosseto informa che è in corso anche un'iniziativa parallela (“La casa brucia”), che propone l'adozione di un analogo ordine del giorno dei consigli comunali per il cessate il fuoco immediato in tutte le zone di guerra, la cessazione dell'invio delle armi e il riconoscimento immediato dello Stato della Palestina. Non stanchiamoci mai di chiedere e, soprattutto, di fare pace».