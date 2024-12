Il Circolo Pattinatori in campo a Valdagno per il posticipo della nona giornata di A1

Grosseto: Torna in pista mercoledì sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale Fisr su Youtube) il Circolo Pattinatori Grosseto per chiudere la nona giornata di andata del campionato di serie A1, sulla pista del Why Sport Valdagno, formazione che sopravanza i ragazzi di Massimo Mariotti di un solo punto (14 contro 13) e che è reduce dal pareggio in Coppa con La Vendenne.. Per il quintetto grossetano si tratta di un impegno delicato che apre un ciclo di incontri particolarmente impegnativi, visto che nelle prossime tre settimane Saavedra e compagni dovranno misurarsi con Trissino, Lodi e Forte dei Marmi, prima di chiudere il girone di andata con il Novara. I ragazzi biancorossi prima di questo posticipo hanno vinto con autorità un confronto non facile contro il fanalino Sandrigo e hanno confermato la loro attitudine a soffrire, consapevoli di doversi giocare una salvezza anticipata su ogni pista.

«Mercoledì sera - dice l’allenatore Massimo Mariotti - andiamo sul campo di una protagonista di questo inizio campionato. Valdagno ha avuto un inizio di campionato folgorante, hanno rallentato nelle ultime tre settimane, con un pareggio e due sconfitte, ma rimangono una bella squadra giovane, che ha due stranieri, Giuliano Giuliani e Tiago Sanches, che possono fare la differenza. Quello veneto è un quintetto difficile da affrontare, ma anche noi, credo, siamo una squadra, in questo momento, difficile da affrontare. Trissino sta facendo un campionato a parte, ma, insieme al Forte dei Marmi, siamo la squadra che ha perso di meno, una sola partita. E questo deve aumentare la nostra autostima e ci ha dato comunque una sorta di rispetto anche da parte delle avversarie».

Il Cp Grosseto è attualmente al settimo posto e lotta con Viareggio e Monza per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, un obiettivo al quale strizza l’occhio anche l’allenatore Massimo Mariotti.

«Prima delle ultime settimane - spiega Mariotti - pensavo che il Viareggio potesse arrivare settimo, ma poi ha pareggiato a Novara, ha perso in casa col Giovinazzo e pur avendo ancora un calendario, sulla carta favorevole (ospiterà il Montebello e deve giocare lo scontro diretto con Monza), può essere alla nostra portata. Il settimo e l’ottavo posto dovrebbe essere un affare tra noi, Viareggio e Monza, a meno di un recupero del Sarzana. Abbiamo un calendario impegnativo, ma dovremo giocare senza guardare il calendario. Dovremmo vincere l’ultima in casa con il Novara e riuscire a portare a casa qualche altro risultato, fare almeno 3-4 punti. Il nostro obiettivo è la salvezza senza passare dai playout, ma i playoff di Coppa Italia sono sicuramente un bello stimolo e proveremo a centrarli».

Il Grosseto si presenta alla trasferta di Valdagno con l’organico al completo: «I dieci giorni dall’ultimo incontro disputato - conclude Mariotti - sono serviti a recuperare completamente Pablo Saavedra, per ricaricare le batterie, ma anche per fare un piccolo richiamo atletico per farci trovare sempre pronti in questo finale di andata».