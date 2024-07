Il Circolo Pattinatori Grosseto debutta a Giovinazzo nella serie A1 2024-2025

Grosseto: Inizierà con la trasferta più lunga della stagione, sulla pista dell’Indeco Giovinazzo, il campionato di serie A1 2024-25 per il Circolo Pattinatori Grosseto di Massimo Mariotti.

I grossetani debutteranno in Puglia, contro il club di Pino Marzella, sabato 12 ottobre alle 20, mentre faranno l’esordio casalingo alla pista Mario Parri di via Mercurio il sabato successivo, 19 ottobre, alle 20,45 contro l’Ubroker Bassano, una compagine che ha cambiato pelle con l’arrivo del mister tricolore Alessandro Bertolucci.

Il girone d’andata proseguirà con la trasferta a Montebello (27 ottobre), con il derby contro il Follonica in via Mercurio (2 novembre). Le altre date da segnare in agenda: Monza-Grosseto (9 novembre), Grosseto-Viareggio (13 novembre), Sarzana-Grosseto (16 novembre), Grosseto-Sandrigo (23 novembre), Valdagno-Grosseto (30 novembre), Grosseto-Trissino (7 dicembre), Grosseto-Lodi (14-12). Il 21 dicembre il quintetto di Massimo Mariotti sarà ospite del Forte dei Marmi campione d’Italia. L’ultima partita d’andata è prevista per il 4 gennaio in casa con l’Azzurra Novara.

Il derby di ritorno si disputerà al Capannino il 1° febbraio, mentre il 5 aprile arriverà in Maremma il Canniccia Motor Club Forte dei Marmi.

I biancorossi hanno praticamente chiuso il mercato con gli arrivi degli argentini Sillero, Farragan, dello spagnolo Cairo Porta, del portiere Fongaro e del giovane promettente Cabiddu. Il tutto dopo aver confermato tre bandiere come Saavedra, Paghi e De Oro, che garantiranno la continuità rispetto al passato.

Obiettivo per questa stagione (che parte più in avanti per consentire la disputa dei Mondiali a Novara), segnata da alcune partenze e dal cambio in panchina, con il gradito ritorno di una leggenda dell’hockey mondiale alla guida della squadra della sua città (per la prima volta nella massima serie, dopo averla guidata in B e in A2), sarà dare il via a un nuovo ciclo, che ci si augura sia ricco di soddisfazioni come il precedente.

«Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi nel calendario, commenta il presidente Stefano Osti - Premesso che tutte le formazioni devono essere affrontate, ci togliamo subito la trasferta più lunga, andando a giocare sul campo di una formazione che si è guadagnata la salvezza ai playout, ma che si è rinforzata. Sarà un match che servirà a misurare la collocazione delle due formazioni. Tra gli aspetti negativi sicuramente il fatto di dover affrontare nelle ultime quattro giornate , tre delle favorite alla vittoria finale».

Secondo il presidente Osti, di ritorno da una serata a Siena, alla cerimonia La Briglia d’oro, nella quale ha ricevuto un premio come riconoscimento per il lavoro di una vita svolto nella città del Palio, «al Circolo Pattinatori servirà una bella partenza, in virtù delle difficoltà finali. Personalmente sono fiducioso sulle possibilità della nostra squadra».