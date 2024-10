Il Circolo Pattinatori esce indenne dalla pista di Montebello

Grosseto: Il C.P. Grosseto esce indenne dalla trasferta di Montebello, con un altro 3-3, che consente ai ragazzi di Massimo Mariotti di rimanere imbattuti. In terra veneta la “Big Red Machine” ha disputato una gara dai due volti. Nel primo tempo è stata padrona del campo, ma nel secondo ha sofferto la voglia di fare punti della Tierre, che è riuscita a rimontare dallo 0-2 al 3-2, ma l’ottima condizione ha permesso ai grossetani di pareggiare e di andare vicini al colpo grosso, non riuscito per alcune belle parate del portiere Alves Da Silva. Grande protagonista in casa Circolo Pattinatori il capitano Pablo Saavedra che ha segnato le tre reti della sua squadra. Fongaro ha invece evitato che la buona vena locale della ripresa portasse altre segnature. Un risultato che alla fine può accontentare i ragazzi in maglia biancorossa, che hanno adesso dieci giorni per preparare il derby con i cugini del Follonica Innocenti Costruzioni.

Il Circolo Pattinatori, come detto, ha disputato un bel primo tempo nel quale ha creato molte insidie alla porta locale, salvata dal portiere Carlos Da Silva, con una serie di ottime conclusioni. Il vantaggio grossetano è arrivato dopo cinque minuti e mezzo di gioco: De Oro praticamente dalla linea di centrocampo lascia partire un gran tiro che Saavedra corregge in rete con una deviazione volante, anticipando Schiavo. Passano appena due minuti e mezzo e il Grosseto trova il raddoppio: Sillero viene anticipato dalla difesa veneta, ma al limite dell’area è appostato Saavedra che non fallisce l’occasione. Il Cp potrebbe anche triplicare, ma Da Silva si salva da campione su Barragan.

Nella ripresa cambia atteggiamento la formazione vicentina che dopo appena 1'10" trova la rete che riapre la gara vincendo il testa a testa con Fongaro. Al settimo minuto Pablo Perez mette a lato una punizione di prima dopo l’espulsione di De Oro, ma in superiorità numerica De La Rete mette dentro il 2-2 con una veloce azione di contropiede. Il Grosseto accusa il colpo. Il portiere Fongaro dice di noi a un gran tiro di De La Reta. Il Montebello continua ad avere il pallone del gioco e in contropiede al 14’ completa la rimonta con la rete di Ramiro Torres, che poco dopo viene fermato da Fongaro.

Il Grosseto si risveglia e Carlos Da Silva deve superarsi per fermare prima Tonchi De Oro, poi Saavedra. E proprio il bomber biancorosso ristabilisce la partita, sfruttando nel migliore dei modi la punizione concessa per il decimo fallo della Tierre. Negli ultimi minuti il Cp potrebbe anche portare a casa il bottino pieno ma il casco salva il portiere sul tiro di Barragan. Le ultime due opportunità capitano sulla stecca di De La Reta e Paghi, ma il risultato non cambia più. Il Grosseto allunga la striscia positiva in attesa del derby con il Follonica, il Montebello mette in tasca il primo punto dell’anno.





Tierre Montebello-C.P. Grosseto 3-3

MONTEBELLO: Da Silva, Nardi; Pablo Torres, Schiavo, Checchetto, Bolla, De La Reta, Iselle, Ramiro Torres, Zordan. All. Mauro Zini.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Marco Rondina e Giacomo Vischio.

RETI: nel p.t. 5’37 Saavedra, 8’04 Saavedra; nel s.t. 1’11 Pablo Torres, 6’34 De La Reta, 13’07 Ramiro Torres, 18’29 Saavedra (p.p.)

ESPULSIONI: De Oro nel s.t.