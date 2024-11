Sport Il Circolo della Vela Talamone premiato per l’impegno e i risultati della stagione 2024 22 novembre 2024

Talamone: Si è svolta il 16 novembre scorso, presso il Circolo Nautico Marina di Carrara, la cerimonia annuale di premiazione della II Zona (Toscana, Umbria e provincia della Spezia) della Federazione Italiana Vela. Durante l’evento, alla presenza del Consiglio Direttivo della Zona, sono stati premiati gli atleti e le scuole vela che si sono distinti nel corso della stagione per impegno e risultati. Il Circolo della Vela Talamone ha ricevuto importanti riconoscimenti grazie ai risultati ottenuti dagli atleti della classe O’pen Skiff, a conferma della qualità del lavoro svolto e della passione che anima il circolo. Un plauso speciale è andato a tutta la squadra guidata dall’allenatore Federico Andreotti, che ha accompagnato gli atleti in questa stagione di successi. Tra i protagonisti della serata, sono stati premiati i giovani atleti Mya Manigrasso, Lapo Manigrasso e Francesco Maria Costanzo, che si sono distinti in campo nazionale e zonale nella classe O’pen Skiff, dimostrando talento e dedizione. Da parte del Circolo della Vela Talamone, una menzione speciale è andata anche gli altri giovani che hanno contribuito all’attività nella classe O’pen Skiff, tra cui Guglielmo Alessandro Morganti e Tanzini Francesca, esempi di impegno sportivo e crescita personale. Il Circolo della Vela Talamone è stato premiato anche per l’intensa attività estiva della sua Scuola Vela, che si è distinta come punto di riferimento nella promozione della vela tra i giovani, consolidando il suo ruolo educativo e sportivo nella II Zona. A chiusura di un 2024 ricco di soddisfazioni, è doveroso ricordare un altro momento di grande orgoglio per il Circolo della Vela Talamone: il riconoscimento ricevuto ad agosto dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha conferito al circolo l’onorificenza della consegna della Bandiera della Regione Toscana, emblema del Pegaso Alato, simbolo di eccellenza e prestigio per il territorio. Seguici



